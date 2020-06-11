«تنظيم تجارة القطن» تطالب «المركزى» بخفض فائدة تمويل شراء المحصول إلى %8

يحل موعد زراعة محصول القطن سنوياً بداية من مارس ويستمر حتى مايو، وتمتد بعض الزراعات إلى يونيو.

قدرت لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، حجم التمويل البنكى المطلوب لتمويل شراء الشركات مليون قنطار تمثل محصول 2020 بقيمة 2 مليار جنيه، وفقاً لوليد السعدنى، رئيس اللجنة.

ويبلغ عدد شركات تجارة القطن المسجلة قرابة 288 شركة.

ورفعت لجنة الداخل والشعبة العامة للقطن مذكرتين للبنك المركزى ووزارة التجارة والصناعة لخفض فائدة التمويل إلى 8% بدلاً من نسبتها التى لا تقل عن %18 حالياً.

وأضاف السعدنى فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن مساحة المحصول للعام الحالى 2020 تقدر بنحو 162 ألف فدان، مقابل 237 ألفاً العام الماضى.

وأوضح أن الإنتاجية المتوقعة تقترب من مليون قنطار، خاصة أن الزراعات التى تمت بعد يوم 20 من مايو الماضى لن تكون وفيرة الإنتاج.

ويحل موعد زراعة محصول القطن سنوياً بداية من مارس ويستمر حتى مايو، وتمتد بعض الزراعات إلى يونيو.

وقال أحمد عياد، نائب رئيس لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل، ورئيس الشعبة العامة لـ«المال»، إنه طالب البنك المركزى ووزارة التجارة بخفض فائدة تمويل الشركات إلى %8 موضحاً أنها تختلف بين البنوك ووصلت إلى %18 العام الماضى. وطالب عياد بإنقاذ القطن المصرى من الانهيار على حد تعبيره، سواء بالالتزام بتوقيتات الزراعة، أو بمنع التجارة غير الرسمية التى تقوم بها دواليب الحلج الأهلية مع المغازل الرسمية المرخصة.