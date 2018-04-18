تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى ينتقل لخانة الربحية خلال العام المالي المقبل

أحمد شوقي:يستهدف جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى توديع ذاكرة الخسائر والانتقال لخانة الربحية اعتبارًا من العام المالي المقبل؛ بعد سنوات عديدة من الخسائر.ووفق مشروع الموازنة العامة عن العام المالي 2018/ 2019 يستهدف الجهاز تحقيق أرباح بقيمة 11.2 مليون جنيه؛ مقابل خسائر تبلغ 590 ألف جنيه يتو

أحمد شوقي:

يستهدف جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى توديع ذاكرة الخسائر والانتقال لخانة الربحية اعتبارًا من العام المالي المقبل؛ بعد سنوات عديدة من الخسائر.

ووفق مشروع الموازنة العامة عن العام المالي 2018/ 2019 يستهدف الجهاز تحقيق أرباح بقيمة 11.2 مليون جنيه؛ مقابل خسائر تبلغ 590 ألف جنيه يتوقع تحقيقها خلال العام المالي الجاري.

وتشير بيانات مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام الجديد أن الجهاز قد تكبد خسائر بقيمة 324 ألف جنيه خلال العام المالي 2016/2017 كما تكبد الجهاز خسائر بواقع 315 ألف جنيه عن عام 2015/2016.

وبلغت الخسائر التي سجلها جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى بقيمة 455 ألف جنيه.