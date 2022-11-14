«تنظيم الكهرباء» يدرس تعديل تعريفة شحن السيارات

كشفت مصادر مسئولة بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الجهاز يدرس حاليًا تعديل تعريفة شحن السيارات الكهربائية، فى ضوء ارتفاع تكاليف الطاقة عالميًا ومحليًا وتحرك أسعار الصرف.

وأضافت المصادر فى تصريحات لـ«المال»، أن تعريفة شحن السيارات الكهربائية الجارى دراستها حاليًا ستتضمن سعرًا لشحن الكيلووات/ساعة داخل وقت الذروة وآخر خارجه.

ويبدأ وقت الذروة من أذان المغرب وحتى الثامنة مساءً، وهو أعلى وقت يرتفع فيه استهلاك المشتركين من الطاقة الكهربائية بمختلف المحافظات.

وأوضحت المصادر أن التصور المقترح للتعريفة الجديدة يأخذ بعين الاعتبار آليات التسعير المتبعة فى دول أخرى، للاستفادة منها فى تطوير منظومة الشحن بمصر، بما فى ذلك النظام المتبع فى أوقات الذورة مقارنة بغيرها.

وأرجعت المصادر أسباب تعديل تلك التعريفة إلى التغييرات الجديدة والمعطيات الاقتصادية الحالية بعد ارتفاع سعر الوقود عالميًا ومحليًا، بالتزامن مع تراجع الجنيه أمام العملات الأجنبية، ما يضع الدولة أمام صعوبة تحمل التكلفة الحالية.

وأشارت إلى أن سعر توليد الكيلووات/ساعة ارتفع مؤخرًا، بالتزامن مع تأجيل تطبيق زيادة أسعار الكهرباء لمدة عام على كل المشتركين، ما تسبب فى تحمل الدولة وزارة الكهرباء أعباء جديدة.

وقالت المصادر إن التعريفة الحالية لشحن المركبات النظيفة جاءت فى ضوء المساعى الحكومية لتشجيع المواطنين على اقتنائها، نظرًا لانخفاض تكاليف التشغيل مقارنة بالطرازات التقليدية، لكن إعادة النظر فيها أصبح ملحًا، مشيرة إلى أن العملاء يحاسبون بنفس بتكلفة الاستهلاك العادى فى حالة الشحن بالمنزل.

وأشارت إلى دعم الحكومة بمختلف أجهزتها لعملية التنقل الأخضر المعتمد على مصادر الطاقة النظيفة، لتظل أقل كلفة من المركبات المعتمدة على مصادر الوقود العادي، وهو ما قد يؤخر تطبيق التوصيات التى قد تسفر عنها دراسة جهاز تنظيم الكهرباء بخصوص أسعار شحن السيارات الكهربائية، لكنه أمر سيكون ضروريًا مستقبلًا.

ووفق موقع شركة «كيا»، فإن تكلفة شحن السيارة الكهربائية أقل بكثير من ملء خزان المركبة العادية بالوقود، غير أن جوانب عديدة تؤثر على التكلفة الكلية، مثل التعريفة التى تتبناها كل دولة ومستوى الشحن.

ومن الجدير بالذكر أن التعريفة الحالية لشحن السيارات الكهربائية تتراوح بين 1.4 – 7.5 جنيه لكل كيلووات ساعة للمركبات الملاكى، بمحطات الشحن التجاري وبين 1 – 1.2جنيه للأتوبيسات، بحسب قرار وزارة الكهرباء.