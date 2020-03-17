تنظيم القطن: لم نتلق إخطاراً رسمياً لتعميم آلية المزاد العلني

قال وليد السعدني، رئيس لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل، إنها لم تتلق أى إخطار رسمى من وزارتى التجارة والصناعة، وقطاع الأعمال، بشأن تطبيق منظومة تسويق القطن لمحصول 2020 بنظام المزاد العلني، لافتا إلى استعداد اللجنة لإعداد ضوابط فتح حلقات تسويق القطن.

ومنح القانون 210 لسنة 1994 اللجنة الحق فى فتح حلقات القطن ووضع ضوابط عليها، وهى الحلقات التى يتم فيها تسليم المزراعين لمحصولهم، ووزنه، وترتيبه لإتاحته للعرض على التجار. كانت وزارة قطاع الأعمال، قد أعلنت نهاية ديسمبر الماضي، عزمها تعميم تطبيق نظام المزاد العلنى فى تسويق أقطان محصول 2020، بعد تطبيقه على صنف جيزة 95 فقط لمحافظتى الفيوم وبنى سويف فى محصول 2019، فيما تم تسويق محصول 2019 الذى قدر بنحو 1.4 مليون قنطار بآليات السوق الحر القائمة على العرض والطلب. وليد السعدني، رئيس لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل

وقال السعدنى إن مستهدفات زراعة محصول القطن لعام 2020 تبلغ 200 ألف فدان، بتراجع قدره %18.5 عن محصول 2019 الذى بلغت مساحته 237 ألف فدان.

وتبدأ زراعة المحصول رسمياً من نهاية مارس الجارى وتمتد حتى نهاية إبريل، وحتى الأن لا توجد تأثيرات محتملة لفيروس كورونا على عمليات الزراعة، وفقاً للسعدنى.

وأوضح أن إنتاج السوق المصرية من الأقطان خلال 2020 يقترب من مليون قنطار، مقابل 1.4 مليون العام الماضي.

وقال السعدنى، إن تدنى أسعار شراء محصول 2019 الذى اقترب من 2000 جنيه للقنطار، تسبب فى الإحجام عن زراعة القطن العام الجاري.

وأكد أن الأنواع المستهدفة خلال 2020 نحو 5 أصناف، هى: جيزة 94 لمحافظات كفر الشيخ والدقهلية والشرقية، وجيزة 96 فى مركزين بمحافظة كفر الشيخ والمنوفية، وجيزة 92 فى دمياط، وجيزة 86 فى محافظة البحيرة، وجزء بمحافظة الغربية، وجيزة 95 فى 5 محافظات بالوجه القبلي، هم: الفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج.

أضاف أنه تم تجهيز التقاوى لزراعة المحصول وتوزيعها على المحافظات فى 5 محافظات، هى: الفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج.