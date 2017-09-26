تنظيم الدورة 25 من أوتوماك فورميلا في يونيو 2018

وحجوزات «المعرض» تنعش آمال الوكلاء

قال مجموعة من وكلاء السيارات، إن معرض القاهرة الدولى للسيارات، الذى انتهت فعالياته السبت، ساهم فى تحريك مبيعات السوق، خلال الفترة المتبقية من العام الجارى، من خلال تدشين الشركات مجموعة من الحجوزات؛ بعد أن أعلن على هامش المعرض عن أكثر من سيارة جديدة تطرح للمرة الأولى فى السوق المحلية، والكشف عن عروض وخصومات يقدمها بعض الوكلاء.

لكن فى المقابل تخوف البعض من تأثير الأسعار المرتفعة بدعوى أنه رغم الخصومات لا زال مستوى الأسعار مرتفعًا، بالنسبة لشريحة كبيرة من العملاء، فضلًا عن أن الدولار لا يزال متداولًا بسعر مرتفع.

وتوقع يحيى عبد القدوس، مدير التسويق بالمجموعة البافارية للسيارات، أن يسهم انعقاد الدورة الرابعة والعشرين من أوتوماك فورميلا، فى إنعاش مبيعات السيارات خلال الفترة المقبلة، وتواصل المشاركون مع العملاء، لتسويق المنتجات الجديدة؛ معتبرًا أن المعرض كان فرصة للحجوزات والخصومات، والعروض التى قدمها الوكلاء بغرض جذب العملاء.

وأشار إلى أن سوق السيارات يشهد منذ بداية النصف الثانى من العام الجارى انتعاشًا جزئيًا فى عمليات البيع، بشكل أدى إلى ظهور قوائم الانتظار، والأوفر برايس على بعض الطرازات؛ لا سيما ضمن الشريحة السعرية المنخفضة والمتوسطة.

وتوقع عمرو حنفى، مدير مبيعات سوبارو – بمجموعة أبو غالى موتورز، زيادة حجم مبيعات العلامة الياباينة بالسوق خلال الفترة المقبلة، تزامنًا مع طرح الشكل الجديد من طرازات سوبارو XV و امبريزا، على هامش فاعليات معرض أوتوماك فورميلا، مضيفا أن مبيعات سوبارو شهدت تحركًا نسبيًا خلال الفترة الماضية، لزيادة حجم الإقبال على شرائح السيارات الرياضية ومنها xv.

أكد مصدر داخل مجموعة أبو غالى موتورز، أن حجم الحجوزات على الطرازات الجديدة من سوبارو، أمبريزا شهدا ارتفاعا غير مسبوق، لتمتد قوائم انتظارها حتى فبراير المقبل.

من جانبه رجح أحمد جميل، مدير تسويق سينوفا، إحدى مجموعة شركات القصراوى، زيادة حجم مبيعات العلامة الصينية بالسوق، تزامنًا مع استقرار أسعار الصرف، والتعريفة الجمركية للسيارات، متوقعًا أن تشهد مبيعات السيارات رواجا مطلع العام المقبل.

وأشار إلى أن “سينوفا” تحرص على تواجدها داخل معرض القاهرة الدولى للسيارات أوتوماك فورميلا سنويا، لطرح الطرزات الجديدة التى تساهم على زيادة المبيعات، كاشفا عن تخطى حجم حجوزات سيارات سينوفا الخطة المستهدفة خلال فترة المعرض.

وأضاف جميل، أن مبيعات السيارات تشهد تحسنا نسبيا خلال الفترة الحالية، لطرح الشركات عروضًا ترويجية على طرازاتها، فضلا عن أن أسعار السيارات تشهد استقرارا نسبيا خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة السابقة.

وتوقع وائل كامل، رئيس قطاع المبيعات والتسويق بشركة عرب موتورز، تعافى مبيعات السيارات مطلع العام المقبل، موضحا أن أداء السوق تشهد رواجا نسبيا خلال هذه الفترة من كل عام، تزامنا مع دخول أعياد الكريسماس، وزيادة حجم الطلب، ومن المرتقب أن تعود الطلبات المؤجلة خلال الفترة المقبلة، فى ظل استقرار الأسعار.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة؛ ستشهد انطلاقة حقيقية بقطاع صناعة السيارات، لا سيما لمشروع التجميع المحلى، للاستفادة من الحوافز المقرة بمشروع إستراتيجية صناعة السيارات، التى يناقشها مجلس النواب للحفاظ على مستوى تنافسيتها مع العلامات اﻷخرى.

اعتبر حسين مصطفى، المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، أن الرهان على أوتوماك فورميلا لإنعاش سوق السيارات محدود للغاية، لضعف المشاركة، وقلة عدد المنتجات الجديدة التى قرر الوكلاء ترويجها على هامش فعاليات المعرض.

واستبعد عودة سوق السيارات لمستويات المبيعات السابقة، للعديد من التحديات التى يمر بها القطاع فى الوقت الراهن.

واتفق معه منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، وأشار إلى أن انخفاض مستوى المشاركة فى المعرض خلال دورته الحالية، وغياب كبرى الشركات عن الفعاليات.

لكنه أشار إلى أن الوضع مختلف بالنسبة للسيارات الصينية، حيث أعلن عن أكثر من علامة تجارية جديدة، وطرح سيارات للمرة الأولى فى السوق المحلية؛ مشددا على أهمية الحفاظ على ميزة سعرية تنافسية بالنسبة لهذه الشريحة من السيارات، لتكون فى متناول الدحول المنخفضة، والمتوسطة، فى الوقت الذى تشهد فيه السيارات الأخرى ارتفاعات كبيرة فى الأسعار.