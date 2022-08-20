«تنظيم الاتصالات»: 92% نسبة الاستجابة لعملاء المحمول بالنصف الأول .. و«اتصالات مصر» الأقل شكاوى

بلغ معدل شكاوى الهاتف المحمول خلال النصف الأول من العام الجاري 66 شكوى لكل ١٠٠ ألف مشترك، وبلغت نسبة الاستجابة للشكاوى بعد التصعيد للجهاز 92%، كما بلغ متوسط وقت الاستجابة للشكوى 0.72 يوم.

وبحسب التقرير الصادر اليوم السبت عن جهاز تنظيم الاتصالات بلغ معدل الشكاوى التي تم تصعيدها تجاه شركة فودافون 64 شكوى لكل ١٠٠ ألف مشترك، وبلغت نسبة الاستجابة للشكاوى بعد التصعيد للجهاز 93%، وبلغ متوسط وقت الاستجابة للشكوى 0.19 يوم.

وجاءت أهم شكاوى مستخدمي خدمات الهاتف المحمول تجاه شركة فودافون بنسبة 21% محفظة الأموال، وبنسبة 18% فواتير/رصيد، وبنسبة 14% انقطاع الخدمة، وبنسبة 13% نقل الأرقام، وبنسبة 6% خدمة العملاء.

بينما بلغ معدل الشكاوى التي تم تصعيدها تجاه شركة أورنج 77 شكوى لكل ١٠٠ ألف مشترك، وبلغت نسبة الاستجابة للشكاوى بعد التصعيد للجهاز 90%، وبلغ متوسط وقت الاستجابة للشكوى 1.7 يوم. جاءت أهم شكاوى مستخدمي خدمات الهاتف المحمول تجاه شركة أورنج بنسبة 21% فواتير/رصيد، وبنسبة 15% نقل الأرقام، وبنسبة 11% انقطاع الخدمة، وبنسبة 11% محفظة أموال، وبنسبة 10% اشراك المستخدمين في خدمات بدون علم (خدمات ترفيهية).

و بلغ معدل الشكاوى التي تم تصعيدها تجاه شركة اتصالات 57 شكوى لكل ١٠٠ ألف مشترك، وبلغت نسبة الاستجابة للشكاوى بعد التصعيد للجهاز 93%، وبلغ متوسط وقت الاستجابة للشكوى 0.35 يوم.

جاءت أهم شكاوى مستخدمي خدمات الهاتف المحمول تجاه شركة اتصالات بنسبة 26% نقل الأرقام، وبنسبة 19% انقطاع الخدمة، وبنسبة 16% فواتير/رصيد، وبنسبة 10% محفظة الأموال، وبنسبة 5% جودة الخدمة.

وبلغ معدل الشكاوى التي تم تصعيدها تجاه شركة وي 58 شكوى لكل ١٠٠ ألف مشترك، وبلغت نسبة الاستجابة للشكاوى بعد التصعيد للجهاز 95%، وبلغ متوسط وقت الاستجابة للشكوى 0.35 يوم. جاءت أهم شكاوى مستخدمي خدمات الهاتف المحمول تجاه شركة وي بنسبة 19% نقل الأرقام، وبنسبة 19% انقطاع الخدمة، وبنسبة 17% فواتير ورصيد، وبنسبة 10% محفظة الأموال، وبنسبة 8% خدمة العملاء.