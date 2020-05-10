اتصالات وتكنولوجيا

تنظيم الاتصالات : 78% من كل 100 ألف عميل أورنج اشتكى من الاشتراك في خدمة دون رغبته

62 % من مشكلات محفظة الأموال من نصيب فودافون
محمود جمال 9:46 م, الأحد, 10 مايو 20 9:46 م, الأحد, 10 مايو 20

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كشف جهاز تنظيم الاتصالات أن 78% من إجمالي شكاوى عملاء المحمول خلال الربع الأول من 2020 بشأن الاشتراك في خدمات بدون رغبتهم جاءت من نصيب أورنج مصر.

وبلغت إجمالي نسبة شكاوى محفظة الأموال عبر المحمول من عملاء فودافون مصر 62% مقابل 60% من إجمالي شكاوى ملكية الخطوط جاءت من نصيبها أيضا.

يشار إلى أن القياسات السابقة لكل 100 ألف مشترك من عملاء شركات المحمول الأربعة.

ونوه الجهاز عن تلقي 6364 شكوى من عملاء فودافون 32% منها تتعلق بصعوبة نقل الرقم إلى مشغل آخر و15% لمشكلة إيقاف الخط لعدم وجود بيانات، ومثلها للاستهلاك، و9% لجودة الخدمة، و6% محفظة الأموال، علما بأن وقت حل الشكوى وصل لأقل من يوم.

كما استقبل الجهاز أيضا نحو 6212 شكوي من عملاء أورنج 43% منها تتعلق بصعوبة نقل الرقم إلى مشغل آخر و19% للاستهلاك و 10% للاشتراك في خدمة بدون رغبة و8% لجودة الخدمة و4% لتوصيل الخدمة، وبلغ متوسط وقت حل الشكوى 7 أيام.

وتلقى 2993 شكوى من عملاء اتصالات مصر 66% منها تختص بصعوبة نقل الرقم إلى مشغل آخر و5% لجودة الخدمة و4% لإيقاف الخط و3% لتوصيل الخدمة، وبلغ متوسط وقت حل الشكوى 1.1 يوم.

وبلغ عدد شكاوى عملاء المصرية للاتصالات 621 شكوى 40% يتعلق بالاستهلاك و15% لصعوبة نقل الرقم و10% لجودة الخدمة و6% لتوصيل الخدمة و5% خدمة عملاء، وبلغ متوسط وقت حل الشكوى إلى 4.8 يوم.

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بقلم محمود جمال

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