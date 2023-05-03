تنظيم الاتصالات: 53% زيادة في استخدام المصريين للإنترنت المحمول خلال يوم في عيد الفطر

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مؤشرات استخدام خدمات الإنترنت خلال 24 ساعة في عيد الفطر 2023، وبمقارنتها بنفس الفترة من عيد الفطر 2022، تبين حدوث زيادة في استخدام خدمات الإنترنت المحمول بنسبة 53% وزيادة في استخدام خدمات الإنترنت الثابت بنسبة 71%، كما تبين حدوث زيادة في عدد مستخدمي خدمات الإنترنت المحمول بنسبة 14% (6.4 مليون مستخدم)، وزيادة في عدد مستخدمي خدمات الإنترنت الثابت بنسبة 8% (681 ألف مستخدم).

وقال الجهاز فى بيان صحفي اليوم الاربعاء ، أن تباين استخدام خدمات الانترنت خلال يوم في عيد الفطر 2023 مقارنًة بعيد الفطر 2022 كما يلي: