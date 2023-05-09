تنظيم الاتصالات : 4 شركات بصدد الحصول على تراخيص تقديم خدمات الداتا سنتر بمصر‎‎

كشف الدكتور أحمد عبدالحافظ نائب جهاز تنظيم الاتصالات عن وجود من ٣ إلى ٤ شركات بصدد الحصول علي تراخيص تقديم خدمات مراكز البيانات بالسوق المحلية .

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية من قمة مستقبل مراكز البيانات التي تنظمها شركة MCS لأنظمة الاتصالات خلال الفترة من 10 إلي 11 مايو الجاري .

وقال عبد الحافظ إن البيانات باتت تمثل العمود الفقري وأساس قيام أي صناعة، مبينا أن القوانين المخطط الإفصاح عنها في الفترة المقبلة من قبل المجلس الأعلى للأمن السيبراني ستسهم في زياده الاستثمار في مراكز البيانات.

وأوضح أن جهاز تنظيم الاتصالات اعتمد بالفعل الاطار التنظيمي الخاص بالاستثمار في صناعة مراكز البيانات في مصر وتم توزيعها علي الشركات مبينا أن الدولة بصدد إصدار اللائحه التنفيذية لقانون حمايه البيانات قريبا.