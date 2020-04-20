اتصالات وتكنولوجيا

تنظيم الاتصالات: 194% زيادة في استخدام المصريين لـ«تيك توك» خلال مارس وأبريل

فيسبوك وصيفا بنسبة 151%
محمود جمال 10:45 ص, الأثنين, 20 أبريل 20 10:45 ص, الأثنين, 20 أبريل 20

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كشف جهاز تنظيم الاتصالات عن زيادة نسبة إقبال المصريين علي تطبيق تيك توك خلال شهري مارس وأبريل أثناء تطبيق العزل المنزلي وحظر التنقل علي الطرق العامة منعا لتفشي عدوي الإصابة بفيروس كورونا إلى 194%.

وبحسب تقرير صادر من الجهاز اليوم الإثنين ، جاء موقع فيسبوك في المركز الثاني بنسبة 151%، ثم الألعاب الإلكترونية ب 96% ، وحلت نيتفليكس في المركز الرابع بنسبة 69%.

وجاء موقع إنستجرام في المركز الخامس بنسبة 59% ، أعقبه يوتيوب بنسبة 41%، ثم منصة شاهد لمتابعة الأعمال الدرامية بنسبة 40%، وأخيرا تطبيق واتس اب بنسبة 34%.

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بقلم محمود جمال

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