تنظيم الاتصالات: 16.3 مليون محفظة إلكترونية فى مصر بالنصف الأول و81 مليون معاملة

300 % زيادة فى عدد عمليات التحويل من محفظة لأخرى

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقرير النصف الأول لعام 2021 (الفترة من يناير إلى يونيو 2021) الخاص بمؤشرات استخدام المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الاتصالات، حيث بلغ إجمالي عدد المحافظ الإلكترونية 16.3 مليون محفظة على مستوى الجمهورية.

كما بلغ عدد العمليات المنفذة 81 مليون معاملة إلكترونية، وجاء توزيع المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول على الشركات بالترتيب: فودافون 65%، أورانج 20%، اتصالات 11%، وى 4%.

وبمقارنة نتائج التقرير ما بين النصف الأول لعام 2021 والنصف الأول لعام 2020 لوحظ ارتفاع بمؤشرات استخدام المحافظ الإلكترونية.

حيث تبين ما يلي:

• زيادة عدد المحافظ الإلكترونية بنسبة 16%، حيث بلغت 16.3 مليون محفظة إلكترونية بالنصف الأول لعام 2021 مقارنة بــ 14.1 مليون محفظة إلكترونية بالنصف الأول لعام 2020.

• زيادة عدد المعاملات الإلكترونية التي نفذت باستخدام المحافظ بنسبة 175%، حيث بلغت 81 مليون عملية إلكترونية بالنصف الأول لعام 2021 مقارنة بـ 29.5 مليون عملية إلكترونية بالنصف الأول لعام 2020.

• زيادة عدد عمليات التحويل من محفظة إلكترونية إلى أخرى بنسبة 300%، حيث بلغت 35.2 مليون عملية بالنصف الأول لعام 2021 مقارنة بـــ 8.8 مليون عملية بالنصف الأول لعام 2020، وبلغ متوسط قيمة العملية 1203 جنيه.

• زيادة عدد عمليات الإيداع بنسبة 109%، حيث بلغت 13.8 مليون عملية إيداع بالنصف الأول لعام 2021 مقارنة بــ 6.6 مليون عملية إيداع بالنصف الأول لعام 2020، وبلغ متوسط قيمة العملية 1580 جنيه.

• زيادة عدد عمليات السحب بنسبة 132%، حيث بلغت 10.2 مليون عملية سحب بالنصف الأول لعام 2021 مقارنة بــ 4.4 مليون عملية سحب بالنصف الأول لعام 2020، وبلغ متوسط قيمة العملية 1965 جنيه.

• زيادة عدد عمليات شحن الرصيد (محمول / إنترنت) باستخدام المحافظ الإلكترونية بنسبة 93%، حيث بلغت 16.4 مليون عملية شحن رصيد بالنصف الأول لعام 2021 مقارنة بــ 8.5 مليون عملية شحن رصيد بالنصف الأول لعام 2020، وبلغ متوسط قيمة العملية 43 جنيه.

• زيادة عدد عمليات المدفوعات الأخرى (والتي تشمل سداد فواتير المرافق وتحويل المرتبات والحوافز وسداد نفقة المطلقات والتبرعات والتسوق الإلكتروني والادخار والإقراض الريفي) بنسبة 323%، حيث بلغت 5.5 مليون عملية بالنصف الأول لعام 2021 مقارنة بــ 1.3 مليون عملية بالنصف الأول لعام 2020، وبلغ متوسط قيمة العملية 175 جنيها.