تنظيم الاتصالات : 14 منطقة شهدت تحسن الخدمة خلال يوليو من أصل 49..وتفوق أورنج في نقل البيانات

أعلن جهاز تنظيم الاتصالات عن إجراء اختبارات قياسات جودة خدمات المحمول خلال شهر يوليو الماضي لنحو 81 منطقة على مستوي الجمهورية لمسافات تصل إلى 25 الف كيلو متر.

وقال الجهاز في تقرير جودة الخدمة لشهر يوليو الصادر اليوم الثلاثاء ، إن مجموع المناطق التي شهدت تحسنا في الخدمة وصل إلى 14 منطقة من إجمالي 49 منطقة كانت تعاني من سوء الخدمة في شهر يونيو موزعة بواقع 37% لصالح المصرية للاتصالات وي، و25% لاتصالات مصر ، و19% لاورنج مصر ومثلها لشركة فودافون مصر.

بينما بلغ مجموع المناطق التي لوحظ فيها تأثر في جودة الخدمات الصوتية 45 منطقة .

وعلي صعيد جودة خدمات نقل البيانات ،تفوقت شركة أورنج مصر في 51 منطقة من إجمالي 81متطقة بينما تميزت شركة اتصالات مصر في 16 منطقة وشركة وي في 10مناطق وفودافون ب 4 مناطق في سرعة تنزيل البيانات