تنظيم الاتصالات :12%زيادة في استهلاك الانترنت الأرضي خلال رمضان ..و10% انخفاضا في المكالمات المحلية

أصدر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات تقريره لمؤشرات خدمات الاتصالات فى رمضان ، ويظهر من التقرير استمرار الزيادة فى استهلاك الانترنت والتحميل على شبكات الاتصالات وزيادة ساعات الذروة خلال شهر رمضان الكريم نتيجةً بقاء المشتركين لفترات طويلة فى المنازل واستكمال العملية التعليمية لطلاب المدارس والجامعات عن طريق التعليم عن بعد .

وكذلك الزيادة الكبيرة الملحوظة خلال الشهر فى استهلاك تطبيقات الانترنت التى تقدم محتوى ترفيهى مثل المسلسلات والبرامج وتظهر المؤشرات ما يلى :



المكالمات الصوتية الدولية:

• زيادة فى المكالمات الصوتية الدولية بنسبة ٤٪؜ خلال شهر رمضان لترتفع نسبة زيادة المكالمات الدولية إلى 19 ٪ ؜منذ بدء الحظر.



• انخفاض المكالمات الصوتية المحلية بنسبة ١٠ ٪؜ تقريبا خلال شهر رمضان لتصبح نسبة الانخفاض في المكالمات 7% منذ بدء الحظر.

الانترنت:

●زيادة فى استهلاك الانترنت المنزلى بنسبة ١٢ % فى شهر رمضان لترتفع نسبة زيادة الانترنت المنزلى إلى 99٪؜ منذ بدء حظر التجوال.



●زيادة فى استهلاك الانترنت للمحمول بنسبة ١٧% لترتفع نسبة الزيادة فى استهلاك الانترنت المحمول الى 35٪؜ منذ بدء الحظر.

وقت الذروة:

انخفضت عدد ساعات وقت الذروة بمقدار ساعة واحدة لتصل الى ١٤ ساعة في الأسبوع الثالث من مايو مقارنة بعدد ١٥ ساعة في الأسبوع الثالث من ابريل٫ وتظل عدد ساعات الذروة ضعف عدد الساعات التي كانت عليها ما قبل جائحة الكورونا “الأسبوع الثاني من مارس”.



وتمثلت زيادة استهلاك الانترنت فيما يلى:

● الزياده فى نسبة تصفح المواقع التعليمية التابعة لوزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتعليم العالى والبحث العلمى لتصل إلى ١٩% خلال شهر رمضان لترتفع نسبة الزيادة لتصفح الموقع التعليمية الى 395٪؜ منذ بدء الحظر.



●زيادة فى نسبة استخدام تطبيقات بث الفيديو للمحتوى الترفيهى لتصل إلى ٢٩٢ % خلال شهر رمضان لترتفع نسبة استخدام هذه التطبيقات إلى 315 ٪؜

ويؤكد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أنه يقوم بالتنسيق الدائم مع الشركات الأربعة مقدمى خدمات الاتصالات لمتابعة ارتفاعات مؤشرات الاستخدام بشكل يومى واستيعاب أى زيادات طارئة بما لا يؤثر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.