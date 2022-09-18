«تنظيم الاتصالات» يوقع مذكرة تفاهم مع «التعليم» لتدريس مناهج الأمن السيبراني لرابعة ابتدائي

قال الدكتور أحمد عبد الحافظ ، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لشؤون الأمن السيبراني، إن الجهاز قام بتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التربية والتعليم ، بهدف تدريس مناهج الأمن السيبراني للصف الرابع الابتدائي.

وأضاف عبد الحافظ ، أن الجهاز اتفق أيضا مع 4 جامعات مصرية هي أسوان والإسكندرية والعلمين ومصر المعلوماتية بهدف توعية الطلاب الجامعيين بأهمية الأمن السيبراني وخطورة الهجمات الإلكترونية.

جاء ذلك خلال المؤتمر العربي السنوي السادس لأمن المعلومات الذي يقام في الفترة بين ١٨ و ١٩ سبتمبر وترعاه المال إعلاميا.

وكان الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات قد أعلن فى كلمته الافتتاحية بالمؤتمر صباح اليوم الأحد، أن التقارير الدولية أكدت أن معدل نمو الهجمات السيبرانية عالميا يبلغ نسبته 125% ومع التقدم سوف تزداد هذه الهجمات ، مشددا على ضرورة العمل الدائم على تحصين منظوماتنا الرقمية بشكل دائم بالإجراءات اللازمة لحماية أنفسنا.