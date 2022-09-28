تنظيم الاتصالات يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره الرومانى لتبادل الخبرات في تطوير السياسات والاستراتيجيات

وقع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مذكرة تفاهم مع الهيئة الوطنية لتنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدولة رومانيا للتعاون وتبادُل الخبرات في مجالات تطوير السياسات والاستراتيجيات التنظيمية، وبناء القدرات البشرية في مجال التحول الرقمي.

ويأتي توقيع المذكرة في إطار تعزيز التعاون الدولي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية رومانيا وبالأخص في مجال تنظيم الاتصالات، والذي يأتي متماشيًا مع سياسة الدولة في دعم عملية التحول الرقمي والارتقاء بالخدمات المتعلقة بها، وتعزيز البيئة التنافسية الجاذبة للاستثمار بسوق الاتصالات المصري.

تضمنت بنود المذكرة تنسيق العديد من الأمور الفنية في مجال تنظيم الاتصالات وتبادُل الخبرات في الأمور المتعلقة بتطوير السياسات والاستراتيجيات التنظيمية وبحث أفضل الممارسات المتبعة في مجال التحديات التنظيمية الناشئة لكلا البلدين، كما تضمنت المذكرة الموضوعات الخاصة بالتعاون في قضايا وشئون الابتكار، وتحقيق التنمية المستدامة، وموائمة البيئة التنظيمية وتطويرها بما يناسب التحديات المتزايدة في قطاع الاتصالات.

وقد اتفق الطرفان من خلال مذكرة التفاهم على ملامح وآليات التنفيذ الخاصة بالمذكرة والتي تتضمن إجراء خدمات استشارية في مجالات تنمية وإدارة الموارد البشرية والتخطيط الاستراتيجي، وتنسيق الفعاليات المشتركة كالاجتماعات والمؤتمرات، وتصميم برامج تدريبية وورش عمل للطرفين.

وقع مذكرة التفاهم المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، و فلاد ستيفان ستويكا رئيس الهيئة الوطنية لتنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدولة رومانيا، ويأتي توقيع هذه المذكرة على هامش أعمال مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات والذي يُعقد في الفترة من 26 سبتمبر إلى 14 أكتوبر2022 بمدينة بوخاريست بمشاركة 182 دولة.