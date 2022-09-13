«تنظيم الاتصالات» يوافق على نقل ملكية حصة «فودافون العالمية» فى وحدتها المصرية إلى «فوداكوم»

حصلت «فودافون مصر» على موافقة جهاز تنظيم الاتصالات، بشأن نقل ملكية حصة المجموعة العالمية فى وحدتها المصرية، البالغة %55، إلى شركتها التابعة «فوداكوم» الجنوب أفريقية.

قال أيمن عصام، رئيس قطاع العلاقات الخارجية والشئون القانونية فى «فودافون مصر»، إن شركته مازالت تنتظر موافقات من جهات أخرى لإتمام تنفيذ الصفقة، منوها بأن الفترة الماضية شهدت عقد اجتماعات مكثفة مع ممثلى الجهاز لبحث كل الأبعاد التجارية والقانونية المحتملة، علاوة على تبادل الدراسات المرتبطة بخطط «فوداكوم» الاستثمارية.

وأعلنت فودافون العالمية 10 نوفمبر الماضى عن موافقتها على نقل حصتها البالغة %55 فى «فودافون مصر» إلى شركتها التابعة «فوداكوم»، الجنوب أفريقية، بهدف تبسيط نظم إدارة العمليات للشركات التى تعمل بها المجموعة فى أفريقيا، وتعظيم الاستفادة من الخدمات المالية المتطورة المقدمة لعملائها لتحقيق الشمول المالى.

ويتولى مكتبا «الدرينى» و«الشرقاوى وسرحان» دور المستشارين القانونيين فى الصفقة لصالح شركتى «فوداكوم» و«فودافون العالمية» على التوالى.

وتقدر قيمة صفقة نقل الملكية المرتقبة بنحو 2.7 مليار دولار، على أن تحصل «فودافون العالمية» على أسهم جديدة عبر زيادة رأسمال «فوداكوم» توازى %80 من قيمة حصتها فى «فودافون مصر» لترتفع حصة المجموعة العالمية فى «فوداكوم» لنحو %65.1.

ومن المقرر أن تسدد «فوداكوم» نحو %20 المتبقية من تكلفة الاستحواذ على %55 من أسهم فودافون مصر بشكل نقدى بقيمة 548 مليون دولار، تمول عبر تسهيلات ائتمانية، إضافة إلى دراسة خيارات التمويل الأخرى، ومنها قروض بنكية وسندات مقومة بالعملة الجنوب أفريقية.

يذكر أن شامل جوسيب، الرئيس التنفيذى لمجموعة فوداكوم، أكد فى حوار سابق لـ«المال»، أن شركته تعتزم طرح منتجات جديدة فى السوق المصرية عقب إتمام صفقة نقل الملكية على رأسها التطبيق الفائق «Super – App» الذى يجمع بين خدمات متعددة من بينها المدفوعات الإلكترونية والتجار والإقراض والتأمين.