تنظيم الاتصالات يكشف أداء شركات المحمول خلال الربع الأول من العام الحالي

الجهاز يضاعف غرامة سوء جودة الخدمة المشغلين بداية من النصف الثاني من العام

أصدر المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز اليوم الجمعة تقريره لنتائج قياسات الربع الأول لعام 2021 (الفترة من يناير إلى مارس 2021).

يعرض التقرير مؤشرات جودة خدمات الصوت والإنترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في السوق المصرية؛ وتم إجراء اختبارات قياسات جودة خدمات الهاتف المحمول لعدد 81 منطقة (مدينة وحي)، مع زيادة القدرات الفنية لإجراء القياسات الميدانية للوصول إلى المستوى الإداري الثالث في الطرق والمدن والأحياء، باستخدام سيارات القياس لمسافات تصل إلى أكثر من 100 ألف كم على مدار الثلاثة أشهر.

وقد تم رصد تحسن جودة الخدمة في 6 مناطق خلال الربع الأول 2021، نتيجة التنسيق المستمر مع المشغلين لحل مشاكل جودة الخدمة، بينما مازالت 44 منطقة تعاني من سوء جودة الخدمة، وجاري العمل مع المشغلين لتحسين جودة الخدمات المقدمة بها، من خلال تسريع آليات بناء الأبراج، وتجهيز الشبكات الحالية للعمل بالترددات الجديدة مما يساهم في رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين بهذه المناطق.

فيما يلي إجمالي اعداد المناطق (المدن والأحياء) التي تم رصد انها تعاني من مشاكل في جودة الخدمات الصوتية في الربع الأول من عام 2021:

فودافون: من أصل 81 مدينة وحي تم إجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد إجمالي عدد 21 منطقة تعاني من سوء جودة خدمات الصوت والبيانات، وعلى رأسها الدلتا والصعيد والقناة.

• 12 منطقة لشهر يناير مقسمة كالآتي (6 مناطق لشركة فودافون – 2 منطقة لشركة أورانج –منطقة واحدة لشركة اتصالات – ٣ مناطق لشركة وي)

• 7 مناطق لشهر فبراير مقسمة كالآتي (4 مناطق لشركة فودافون – منطقتان لشركة أورانج – منطقة واحدة لشركة وي)

• 8 مناطق لشهر مارس مقسمة كالآتي (منطقتان لشركة فودافون – 3 مناطق لشركة أورانج – منطقة واحدة لشركة اتصالات – منطقتان لشركة وي) تحسن عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة الخدمة في مؤشر جودة صوت المكالمة لشركتي فودافون ووي، في شهر مارس 2021 مقارنة بشهر يناير 2021، مع ثبات عدد المناطق المتأثرة لشركة اتصالات، بينما تم رصد زيادة في عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة الخدمة في مؤشر جودة صوت المكالمة لشركة اورانج في شهر مارس 2021 مقارنة بشهر يناير 2021.

3. مؤشر عدم اكتمال المكالمة:

2. مؤشر جودة صوت المكالمة: بلغ إجمالي عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة الخدمة الصوتية فيما يتعلق بمؤشر عدم اكتمال المكالمة:

• 21 منطقة لشهر يناير مقسمة كالآتي (منطقة واحدة لشركة فودافون – 4 مناطق لشركة أورانج – 12 منطقة لشركة اتصالات – 4 مناطق لشركة وي)

• 17 منطقة لشهر فبراير مقسمة كالآتي (منطقتان لشركة فودافون – منطقتان لشركة أورانج – 7 مناطق لشركة اتصالات – 6 مناطق لشركة وي)

• 10 مناطق لشهر مارس مقسمة كالآتي (منطقة واحدة لشركة فودافون – 6 مناطق لشركة اتصالات – 3 مناطق لشركة وي) تحسن عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة الخدمة في مؤشر عدم اكتمال المكالمة لشركات اورانج واتصالات ووي في شهر مارس 2021 مقارنة بشهر يناير 2021، مع ثبات عدد المناطق المتأثرة لشركة فودافون.

1. متوسط سرعة تنزيل البيانات

• مؤشر قياس سرعة تنزيل البيانات Download: لوحظ انخفاض متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركتي فودافون واتصالات خلال شهر مارس مقارنة بشهر يناير، مع ثبات شركتي اورانج ووي عن نفس الفترة، حيث تبين ما يلي:

• انخفض متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة فودافون في شهر مارس ليصبح 24 ميجابت في الثانية مقارنة بــ 25 ميجابت في الثانية بشهر يناير.

• استقر متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة أورانج في شهر مارس مقارنة بشهر يناير ليسجل 24 ميجابت فى الثانية. • انخفض متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة اتصالات في شهر مارس ليصبح 19 ميجابت في الثانية مقارنة بــ 20 ميجابت في الثانية بشهر يناير.

















• استقر متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة وي في شهر مارس مقارنة بشهر يناير ليسجل ٢١ ميجابت فى الثانية. ومن الجدير بالذكر ان أقل سرعات تنزيل بيانات تم تسجيلها وفقا لكل مشغل (لنسبة 10% فقط من عينات القياس) مع ملاحظة ان الحد الأدنى المقبول هو 5 ميجابت/ثانية بلغت كالآتي:

• فودافون: 4 ميجابت/ثانية خلال الفترة من يناير لمارس 2021.

• اورانج: 6 ميجابت/ثانية خلال شهري يناير ومارس 2021. • اتصالات: 5 ميجابت/ثانية خلال الفترة من يناير لمارس 2021.

• وي: 5 ميجابت/ثانية خلال الفترة من يناير لمارس 2021.

إجراءات اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين

. مضاعفة الطاقة الاستيعابية لمركز تلقي شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات (١٥٥)، ليعمل طوال أيام الأسبوع بواقع ١٤ ساعة يوميا، وذلك لضمان تلقي شكاوى الجودة على مدار اليوم والتي تتعدى الـ ٥٠ ألف شكوى خلال الربع الواحد.

2. مضاعفة غرامات المشغلين الخاصة بانخفاض مؤشرات جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين عن المعايير المحددة لها قام الجهاز بتعديل لائحة الجزاءات الخاصة بجودة خدمات الاتصالات المقدمة من المشغلين، وعلى آثرها قام بمضاعفة الغرامات المطبقة، وتم اخطار المشغلين على البدء في تنفيذ لائحة الجزاءات الجديدة في النصف الثاني من عام 2021.

3. وضع آلية جديدة لمراقبة زمن حل شكاوى المستخدمين الخاصة بجودة خدمات الاتصالات قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بوضع آلية جديدة لقياس زمن حل شكاوى المستخدمين منذ وقت تقديمها لدى المشغل، مع تطبيق غرامات على الشكاوى التي تتعدى الحد الأقصى للوقت المحدد للحل طبقًا لنوع كل شكوى، وذلك بعد رصد زيادة عدد شكاوى المستخدمين من بطء حل شكواهم لدى مشغليهم، والبدء في تنفيذها في النصف الثاني من عام 2021.

٤.تمكين المستخدم من الاستعلام عن او الغاء الخدمات الترفيهية أطلق الجهاز خدمة الكود المختصر المجانـي (*155#) للحد من ظاهرة اشراك المستخدمين في خدمات بدون علمهم او رغبتهم، وتمكن الخدمة الجديدة المستخدم من الاستعلام عن أو إلغاء خدمات القيمة المضافة، في حالة عدم رغبته، لدى الأربع مشغلين (الخدمات الترفيهية)، كالمسابقات الترويجية أو الخدمات الإخبارية والرياضية أو الألعاب الإلكترونية وغيرها.

وبلغ العدد الإجمالي لمرات استخدام الكود منذ اطلاق الخدمة في اول يناير ٥٫٥ مليون استعلام/ الغاء.