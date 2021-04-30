تنظيم الاتصالات يكشف أداء شركات المحمول خلال الربع الأول من العام الحالي

أصدر المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز اليوم الجمعة تقريره لنتائج قياسات الربع الأول لعام 2021 (الفترة من يناير إلى مارس 2021).
يعرض التقرير مؤشرات جودة خدمات الصوت والإنترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في السوق المصرية؛ وتم إجراء اختبارات قياسات جودة خدمات الهاتف المحمول لعدد 81 منطقة (مدينة وحي)، مع زيادة القدرات الفنية لإجراء القياسات الميدانية للوصول إلى المستوى الإداري الثالث في الطرق والمدن والأحياء، باستخدام سيارات القياس لمسافات تصل إلى أكثر من 100 ألف كم على مدار الثلاثة أشهر.
وقد تم رصد تحسن جودة الخدمة في 6 مناطق خلال الربع الأول 2021، نتيجة التنسيق المستمر مع المشغلين لحل مشاكل جودة الخدمة، بينما مازالت 44 منطقة تعاني من سوء جودة الخدمة، وجاري العمل مع المشغلين لتحسين جودة الخدمات المقدمة بها، من خلال تسريع آليات بناء الأبراج، وتجهيز الشبكات الحالية للعمل بالترددات الجديدة مما يساهم في رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين بهذه المناطق.
فيما يلي إجمالي اعداد المناطق (المدن والأحياء) التي تم رصد انها تعاني من مشاكل في جودة الخدمات الصوتية في الربع الأول من عام 2021:
فودافون: من أصل 81 مدينة وحي تم إجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد إجمالي عدد 21 منطقة تعاني من سوء جودة خدمات الصوت والبيانات، وعلى رأسها الدلتا والصعيد والقناة.
إجراءات اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين