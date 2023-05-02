تنظيم الاتصالات يغرم شركات المحمول 32 مليون جنيه لتجاوز معايير جودة الخدمة

قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتغريم مقدمي خدمات المحمول بمبلغ 32 مليون جنيه مصري عن تجاوز معايير ومحددات جودة خدمات التليفون المحمول خلال الربع الأول من عام 2023.

وقال الجهاز في بيان صحفي أنه تم اعتماد 823 محطة جديدة منذ بداية عام 2023 بنسبة زيادة 5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، كما قام الجهاز بتنفيذ محطات تغطية صغيرة أعلى أعمدة الإنارة بنطاق القاهرة الكبرى للتغلب على معوقات التغطية في الأماكن التي يتعذر إنشاء محطات بها، مما يساهم في تحسين معايير جودة خدمات الاتصالات والقدرة على استيعاب حجم الحركة المتزايد بالسوق المصري

كما قام الجهاز بتنفيذ ضبطيـات قضائيـة في عدد 14 محافظة خلال الربع الأول من عام 2023 لإزالة عدد (153) نقطة تداخل بإجمالي (140) جهاز تقوية شبكات غير معتمد وعدد (455) هوائي مقوى شبكة والتي تؤثر سلبًا على جودة الخدمة.

وضبط الجهاز شركة من أكبر الشركات المستوردة لأجهزة مقويات الشبكات غير الشرعية في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية حيث ضبط 118 جهاز تقوية غير شرعي وعدد 300 هوائي، وجاء ذلك تماشيًا مع تعديل قانون الاتصالات الذي أُقر في ديسمبر 2022 لتغليظ العقوبات المقررة على حيازة وتسويق أجهزة تقوية المحمول غير الشرعية واستيرادها دون ترخيص.