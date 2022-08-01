«تنظيم الاتصالات» يغرم شركات المحمول 21 مليون جنيه لمخالفة معايير الجودة

قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتغريم شركات المحمول بحوالي 21 مليون جنيه مصري؛ عن تجاوز معايير ومحددات جودة خدمات التليفون المحمول، خلال الربع الثاني لعام 2022

كما قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإزالة شبكات اتصالات لا سلكية غير مرخص لها بالعمل من الجهاز بمناطق مختلفة على مستوى الجمهورية؛ وذلك لتأثيرها السلبي على جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين، حيث كان تأثيرها يمتدّ في نطاق دائرة قطرها 12 كيلومترًا، مما ترتب عليه رفع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة بتلك المناطق.

وقام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالانتهاء من إجراء القياسات بالطرق الساحلية والمحاور الرئيسية المستخدمة من قِبل المصيّفين؛ للوقوف على مستويات جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين واتخاذ اللازم؛ لضمان التغطية اللازمة لتوفير عوامل السلامة والأمان على الطرق مع استيعاب أحجام الحركة المتزايدة بفصل الصيف.