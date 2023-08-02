«تنظيم الاتصالات» يغرم شركات المحمول 20 مليون جنيه لمخالفة معايير الجودة

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن تغريم مقدمي خدمات المحمول بمبلغ 20 مليون جنيه عن تجاوز معايير ومحددات جودة خدمات التليفون المحمول خلال الربع الثاني من عام 2023.

كما قام الجهاز أيضا بتوسيع وتحديث رقعة القياس لتصل إلى 114 منطقة قياس للوصول لأفضل تقييم لامتثال الشركات لمعايير ومحددات الجودة، إضافة إلى اعتماد 862 محطة جديدة خلال الربع الثاني لعام 2023 بنسبة زيادة 37% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، إضافة إلي توفير التغطية بخدمات الصوت ونقل البيانات باستخدام شبكات التليفون المحمول لعدد 118 قرية مدرجة ضمن المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة”.

في سياق متصل، قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أيضًا بتنفيذ حملات لإزالة مقويات الإشارة غير الشرعية التي تؤثر على جودة الخدمة بمختلف أنحاء الجمهورية حيث نجح في إزالة 264 نقطة تداخل بإجمالي 315 جهازا و850 هوائي خلال النصف الأول من عام 2023.