اتصالات وتكنولوجيا

«تنظيم الاتصالات» يعلن مواعيد عمل فروع شركات المحمول خلال عيد الأضحى

غدا إجازة رسمية لكافة النقاط باستثناء المتواجدة في المراكز التجارية
محمود جمال 12:21 م, الأثنين, 19 يوليو 21 12:21 م, الأثنين, 19 يوليو 21

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أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مشغلي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور خلال فترة عيد الأضحى المبارك لتكون كالتالي:

أول أيام عيد الأضحى المبارك (يوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو 2021):

إجازة رسمية لكافة نقاط البيع ومراكز الخدمة الخاصة بالشركات عدا المتواجدة بالمراكز التجارية والمولات.

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اعتباراً من ثاني أيام العيد (يوم الأربعاء الموافق 21 يوليو 2021):

يتم التعامل مع الجمهور في كافة نقاط البيع الخاصة بالشركات ومراكز الخدمة التابعة لها طبقًا للمواعيد المحددة مسبقًا وهي:

  • طوال أيام الأسبوع عدا يومي الخميس والجمعة: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة والنصف مساءً.
  • يوم الخميس: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشر والنصف مساءً.
  • يوم الجمعة: من الساعة الثانية ظهراً وحتى الساعة الحادية عشر والنصف مساءً.
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بقلم محمود جمال

صحفي متخصص في تغطية أخبار وزارة الاتصالات وهيئاتها وشركات التكنولوجيا المصرية والعالمية تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2010

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