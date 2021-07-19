«تنظيم الاتصالات» يعلن مواعيد عمل فروع شركات المحمول خلال عيد الأضحى

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مشغلي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور خلال فترة عيد الأضحى المبارك لتكون كالتالي:
أول أيام عيد الأضحى المبارك (يوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو 2021):
إجازة رسمية لكافة نقاط البيع ومراكز الخدمة الخاصة بالشركات عدا المتواجدة بالمراكز التجارية والمولات.
اعتباراً من ثاني أيام العيد (يوم الأربعاء الموافق 21 يوليو 2021):
يتم التعامل مع الجمهور في كافة نقاط البيع الخاصة بالشركات ومراكز الخدمة التابعة لها طبقًا للمواعيد المحددة مسبقًا وهي:
- طوال أيام الأسبوع عدا يومي الخميس والجمعة: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة والنصف مساءً.
- يوم الخميس: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشر والنصف مساءً.
- يوم الجمعة: من الساعة الثانية ظهراً وحتى الساعة الحادية عشر والنصف مساءً.