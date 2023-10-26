«تنظيم الاتصالات» يطلق حملة توعية لذوي الهمم بلغة الإشارة

أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حملة توعوية للمستخدمين من ذوي الهمم بلغة الإشارة؛ وذلك للتوعية بحقوقهم خلال مراحل الحصول على الخدمات، والتعريف بالخدمات المقدَّمة لهم من الجهاز، وذلك تنفيذًا لتوصيات لجنة حماية حقوق المستخدمين بالجهاز.

تأتي هذه الخطوة في إطار دور الجهاز في رفع مستوى الوعي للمستخدمين من ذوي الهمم، وترسيخًا لحقوقهم في الحصول على كل خدمات الاتصالات المتاحة بالسوق المصرية، وتأكيدًا لتوجه الجهاز بسرعة دمج ذوي الهمم في عملية التحول الرقمي وتمكينهم بما يضمن سهولة النفاذية إلى خدمات الاتصالات والإنترنت، باعتبارهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع المصري. وتستمر فعاليات الحملة التوعوية التي أطلقها الجهاز حتى نهاية العام الحالي، بالتزامن مع اليوم العالمي لذوي الهمم، والموافق الثالث من ديسمبر.

تتضمن الحملة شرحًا تفصيليًّا من خلال سلسلة فيديوهات بلغة الإشارة عن أهم الخدمات التي يمكن للمستخدمين من ذوي الهمم الاستفادة منها،

ومن ضمنها خدمة تلقي وحل الشكاوى للمستخدمين من ذوي الهمم بلغة الإشارة، والتي يمكن من خلالها إجراء مكالمات فيديو باستخدام موقع الجهاز على الإنترنت “https://tra.gov.eg” يتم من خلالها تلقي الشكوى بلغة الإشارة ومتابعتها والقيام على حلها، وخدمة أرقامي بالتطبيق التفاعلي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات My NTRA والتي يمكن من خلالها التعرف على أرقام الخطوط المسجلة باسم المستخدم بجانب عددها، دون الحاجة للتوجه لأفرع الشركات، وخدمة منافذ بيع المشغلين والتي يمكن من خلالها التعرف على أماكن وعناوين منافذ البيع المعتمدة لشركات التليفون المحمول العاملة بالسوق المصرية.

بالإضافة إلى خدمة خريطة الجودة والتي يمكن من خلالها التعرف على ترتيب الشركات الأفضل في خدمات الصوت ونقل البيانات بالمناطق التي يحددها المستخدم بالخريطة التفاعلية، وخدمة الكود الموحد #155* والتي يمكن من خلالها الاستعلام عن أو إلغاء الخدمات الترفيهية،

وخدمة المحافظ الالكترونية بتطبيق الجهاز My NTRA والتي يمكن من خلالها التعرف على المحافظ الالكترونية المسجلة باسم المستخدم لدى شركات المحمول الأربع العاملة بالسوق المصري ولدى البنوك،

مع إمكانية القيام بإلغائها من خلال التطبيق، وخدمة اختبار سرعة الإنترنت والتي تمكِّن المستخدم من اختبار وقياس سرعة خدمات الانترنت المتصلة بالهاتف المحمول، سواء من خلال الــWiFi أو الإنترنت المحمول.

بالإضافة إلى فيديوهات توعوية بلغة الإشارة لتعريف المستخدمين من ذوي الهمم بحقوقهم خلال مراحل الحصول على الخدمات “الاشتراك والاستخدام والتحاسب”.

تأتي هذه الخطوة استكمالًا لسلسلة المبادرات التي كان الجهاز قد أطلقها لتمكين المستخدمين من ذوي الهمم، وضمان وصول خدمات الاتصالات لهم بشكل سهل وميسر،

ومن ضمنها المبادرة الخاصة بإتاحة خط محمول للمستخدمين من ذوي الهمم بخصم 50% على باقاته الشهرية متضمنة الخدمات الصوتية والإنترنت، وذلك من خلال شركات المحمول المرخص لها بالسوق المصرية،

كما كان الجهاز قد وجّه شركات الاتصالات العاملة بالسوق بإعطاء الأولوية للمستخدمين من ذوي الهمم في إنهاء كل تعاملاتهم بالأفرع دون الحاجة للانتظار، وتهيئة أفرع ومنافذ الشركات طبقاً للكود الهندسي المصري ليناسب احتياجات ذوي الهمم.

وسيتم نشر سلسلة الفيديوهات التوعوية تباعًا وبشكل دوري على قناة الجهاز بموقع يوتيوب