اتصالات وتكنولوجيا

«تنظيم الاتصالات» يطلق بوابة إلكترونية لخدمات التراخيص والاستيراد

تتضمن 37 خدمة
محمود جمال 4:53 م, الأثنين, 30 نوفمبر 20 4:53 م, الأثنين, 30 نوفمبر 20

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أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بوابته الرقمية لخدمات التراخيص والاستيراد والتي يمكن من خلالها إنهاء كل الإجراءات الخاصة بتصاريح وتراخيص الاتصالات وإجراءات الإفراجات الجمركية والحصول على خدمات الجهاز بشكل إلكتروني.

يأتي ذلك في إطار حرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستخدمين وتيسير طرق الحصول عليها وتماشياً مع سياسة التحول الرقمي.

وتشمل هذه الخدمات خدمات تراخيص الطيف الترددي وخدمات اعتماد النوع وخدمات إصدار تصاريح استيراد أجهزة ومعدات الاتصالات.

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تعمل البوابة الإلكترونية الجديدة لخدمات الاستيراد على توفير الجهد والوقت واختصار الفترة الزمنية للحصول على الخدمات حيث يمكن للمستوردين (شركات / أفراد) من خلال البوابة اختيار الخدمات المراد الحصول عليها وتقديم المستندات اللازمة والقيام بعملية الدفع ومتابعة حالة تنفيذ الخدمات لحين الحصول عليها.

أوضح المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن إطلاق البوابة الرقمية الجديدة يأتي تماشيًا مع توجه الدولة في تحقيق التحول الرقمي وتبني التكنولوجيات المتقدمة وتطويعها لتطوير أداء الأعمال وبناء منظومة عمل رقمية لخدمة المستخدمين مدعومة بآليات الشمول المالي.

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وتابع الجمل يهدف في المقام الأول إلى التيسير على مستخدمي البوابة الجديدة الانتهاء من الإجراءات والحصول على الخدمات بشكل أسرع من الطرق التقليدية، حيث أتاح الجهاز جميع خدماته المقدمة لعملائه من المستوردين (37 خدمة) والتي يستفيد منها أكثر من 5000 عميل (شركات / أفراد) يتعامل مع كافة انواع معدات الاتصالات التي تغطي احتياجات السوق المصرية سنوياً.

وانطلاقا من مبدأ تيسير الحصول على الخدمات للمستخدمين، قام الجهاز بإصدار دليلا لمستخدمي البوابة الإلكترونية الجديدة والذي يحتوي على كيفية التسجيل والحصول على الخدمات وكذلك جميع التفاصيل التي تيسر على العملاء استخدام الخدمات وذلك على الموقع الرسمي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

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والجدير بالذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد قام بتحديث الموقع الرسمي الخاص به لتيسير الحصول على الخدمات التي يقدمها من خدمات الاستيراد والتقدم بشكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات ومتابعة مؤشرات السوق والجودة.  

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بقلم محمود جمال

صحفي متخصص في تغطية أخبار وزارة الاتصالات وهيئاتها وشركات التكنولوجيا المصرية والعالمية تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2010

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