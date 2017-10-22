تنظيم الاتصالات يشن حملات مكثفة بالأسواق‎ بسبب اختفاء الكروت

مصادر بالمحمول: لسنا مسئولين عن تصرفات المنافذ غير المعتمدةمحمود جمالتشهد السوق المحلية اختفاء كروت شحن المحمول فى بعض المناطق على مستوى الجمهورية، مع اتجاه التجار الى تخزينها وبيعها للعملاء بأسعار مبالغ فيها.وعلمت " المال " أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يشن حاليا حملات مكثفة على الاسواق

مصادر بالمحمول: لسنا مسئولين عن تصرفات المنافذ غير المعتمدة

محمود جمال

تشهد السوق المحلية اختفاء كروت شحن المحمول فى بعض المناطق على مستوى الجمهورية، مع اتجاه التجار الى تخزينها وبيعها للعملاء بأسعار مبالغ فيها.

وعلمت ” المال ” أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يشن حاليا حملات مكثفة على الاسواق فى الشوارع والميادين الرئيسية بهدف ضبط المتلاعبين بأسعار بيع كروت الشحن لاسيما بعد اتفاقه مؤخرا مع مسئولى الشركات على الغاء نظام الرصيد القديم.

وقالت مصادر مسئولة بشركات المحمول الثلاث إن الكروت متوافرة فى المنافذ المعتمدة للشركات ” الستورز “، وهى غير مسئولة عن تصرفات أصحاب المنافذ غير المعتمدة مثل الأكشاك ومحال البقالة والصيدليات والذين يمتنعون عن بيعها للمواطنين بحثا عن تحقيق ارباح كبيرة.

يذكر أن مرفق تنظيم الاتصالات وافق يوم 29 سبتمبر الماضى على طلب ” فودافون ” و” أورنج ” و” اتصالات ” زيادة أسعار كروت الشحن عبر خصم 36% من قيمة الرصيد الذى تمنحه للعملاء بناء على دراسات تقدمت بها الشركات الثلاث بسبب ارتفاع تكاليف تشغيل تقديم الخدمة للضعف بعد تعويم الجنيه.

ولوحظ خلال الفترة الماضية قيام أغلب التجار ببيع كارت الشحن فئة 10 جنيهات على سبيل المثال للمستهلكين بـ 15 جنيها بدلا من 10.5.

