تنظيم الاتصالات يشارك في مؤتمر موبايل 360 بتنزانيا‎

المال – خاص:يشارك الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في مؤتمر موبايل 360 – إفريقيا والذي تعقده الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول (جي إس إم إيه) خلال الفترة من 11 إلى 13 يوليو في دار السلام في تنزانيا.ويجمع المؤتمر المشغلين والمسؤولين الحكوميين والمتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات

المال – خاص:

يشارك الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في مؤتمر موبايل 360 – إفريقيا والذي تعقده الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول (جي إس إم إيه) خلال الفترة من 11 إلى 13 يوليو في دار السلام في تنزانيا.

ويجمع المؤتمر المشغلين والمسؤولين الحكوميين والمتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمالية، وقادة المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام في جميع أنحاء إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وخارجها لتقييم الكيفية التي يمكن من خلالها تحسين مستوى الإتاحة في المنطقة مع التركيز على الشمول الرقمي، وتغطية الشبكات، وخبرات العملاء.

ويهدف المؤتمر إلى استكشاف كيف يمكن من خلال وضع اتصالات الهاتف المحمول في مقدمة الاستراتيجيات الرقمية الوطنية، يمكن للقادة الأفارقة الاستفادة من مزايا الهاتف المحمول لبناء المجتمعات الذكية، كما يهدف إلى تغطية التطورات الرئيسية، ورسم خرائط الطريق المستقبلية في إفريقيا، ووضع استراتيجيات جديدة.

وتتمثل أهمية مشاركة الجهاز في هذا الحدث في تبادل الخبرات والحفاظ على العلاقات المستمرة بين الجهاز ورابطة الجي إس إم إيه، إضافة إلى التواصل مع المشغلين وهيئات تنظيم الاتصالات الإفريقية، وتجدر الإشارة إلى أن الجهاز سيشارك أيضاً في منتدى قيادة خدمات الأموال عبر المحمول والذي سيعقد يوم 13 يوليو، حيث ستتم مناقشة آخر التطورات في الخدمات المالية للهاتف المحمول في السوق المصرية.

جدير بالذكر أن مؤتمر موبايل 360 – إفريقيا يُعد أيضاً بمثابة امتداد لمؤتمرات الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA التي تُسلط الضوء على عمل الهاتف المحمول من أجل تحقيق التنمية مع التركيز على زيادة فرص الحصول على خدمات الهاتف المحمول واستخدامها في الحياة اليومية، ودفع عجلة التطور الاجتماعي والاقتصادي للفئات المحرومة، خاصة النساء، والمناطق الريفية والشباب، خاصة في مجال الشمول الرقمي والشمول المالي وتحديد الهوية لغير المسجلين.