تنظيم الاتصالات يشارك في اجتماع هندسة الإنترنت بالتشيك‎

المال – خاص:يشارك الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في الاجتماع الدوري رقم (99) لفرقة العمل المعنية بهندسة الإنترنت وذلك في مدينة براج، بجمهورية التشيك، خلال الفترة من 16 إلى 21 يوليو.وتُعد فرقة العمل المعنية بهندسة الإنترنت واحدة من المنظمات التي ترتقي بمعايير الإنترنت وهي هيئة عالمية كبيرة

المال – خاص:

يشارك الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في الاجتماع الدوري رقم (99) لفرقة العمل المعنية بهندسة الإنترنت وذلك في مدينة براج، بجمهورية التشيك، خلال الفترة من 16 إلى 21 يوليو.

وتُعد فرقة العمل المعنية بهندسة الإنترنت واحدة من المنظمات التي ترتقي بمعايير الإنترنت وهي هيئة عالمية كبيرة يشترك فيها مصمِّمي الشبكات والمشغلون، والبائعون، والباحثون المهتمون بتطوير الإنترنت، وتقديم حلول للمشاكل التقنية التي قد يواجهها الإنترنت.

وتستضيف جمعية الإنترنت برنامج سياسات فرقة العمل المعنية بهندسة الإنترنت بهدف المساعدة في تعريف صانعي السياسات بعمل فرقة العمل، وتقديم معلومات عملية عن عمل الإنترنت حتى يتمكن صانعوا القرار من وضع سياسة تضمن أمن واستقرار الإنترنت. كما يوفر البرنامج فرصة لتبادل الخبرات والتواصل بين الخبراء والمتخصصين من جميع أنحاء العالم، وسيتضمن جدول أعمال الاجتماع فرصة للتعرف على بعض مجالات العمل المحددة منها نظام أسماء النطاقات، وبروتوكول الإنترنت وبروتوكول الإنترنت الإصدار السّادس، والتشفير، ويضم الاجتماع مسؤولون من جميع مستويات الحكومة المهتمين بتطوير السياسة العامة للإنترنت.