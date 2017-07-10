تنظيم الاتصالات يشارك فى ‎الندوة العالمية السابعة عشرة للمنظمين

يشارك الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى الندوة العالمية السابعة عشرة لمنظمى الاتصالات والتى ينظمها الاتحاد الدولى للاتصالات تحت عنوان: “العيش فى عالم من الفرص الرقمية”، وذلك خلال الفترة من 11 إلى 14 يوليو فى جزر البهاما.

ومن المقرر تنظيم مجموعة من الأحداث التمهيدية للندوة يوم 11 و 12 يوليو، وتشمل حواراً عالمياً بشأن الشمول المالى الرقمى يركز على الأمن السيبراني، واجتماع الرابطات التنظيمية الإقليمية، واجتماع كبار المسؤولين عن التنظيم فى القطاع الخاص.

وتجمع الندوة العالمية منظمى الاتصالات ورؤساء الهيئات الوطنية لتنظيم الاتصالات.

وقد استضافت مصر الندوة العالمية السادسة عشر لمنظمى الاتصالات 2016، بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 11 إلى 14 مايو، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى تحت عنوان “التمكين والشمول لبناء المجتمعات الذكية فى عالم متصل.” وقد شارك فى فعاليات المؤتمر نخبة من قادة ورؤساء أجهزة تنظيم الاتصالات من مختلف دول العالم، وعدد كبير من الخبراء المتخصصين من 70 دولة، ولفيف من أبرز صانعى القرارات فى هذا المجال، بالإضافة إلى ممثلى الشركات المحلية والعالمية.