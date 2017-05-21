تنظيم الاتصالات يستضيف منتدى الشرق الأوسط لنظام اسم النطاق‎

المال - خاصيستضيف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، النسخة الرابعة من منتدى الشرق الأوسط لنظام اسم النطاق، الذي تنظمه هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة (الآيكان)، بالشراكة مع مجتمع الإنترنت، وذلك يومي 22 و23 مايو، بالقاهرة، تحت شعار "تعزيز الوجود الرقمي في الشرق الأوسط".ويتناول المنتدى موضوعا

المال – خاص

يستضيف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، النسخة الرابعة من منتدى الشرق الأوسط لنظام اسم النطاق، الذي تنظمه هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة (الآيكان)، بالشراكة مع مجتمع الإنترنت، وذلك يومي 22 و23 مايو، بالقاهرة، تحت شعار “تعزيز الوجود الرقمي في الشرق الأوسط”.

ويتناول المنتدى موضوعات تتعلق بسوق النطاق العالمي، مع وجود وجهات نظر إقليمية من أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا والاتجاهات الجديدة في المجال الناتجة عن إدخال أكثر من 1000 نطاق عام عال المستوى(gTLDs) جديد.

وتشمل المواضيع الأخرى التي يتم تناولها الاقتصاد الرقمي الإقليمي، واستضافة الشركات ورواد الأعمال في مصر، ودور المرأة في صناعة التكنولوجيا.

ويوجه المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري كلمة إلى الحضور في حفل الافتتاح مع مسؤولين من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومجتمع الإنترنت، كما سيلقي شيرين شلبي نائب رئيس مجلس إدارة هيئة آيكان، وأكرم عطا الله رئيس قسم النطاقات العالمية بالهيئة كلمتين رئيسيتين في الجلسة الافتتاحية للمنتدى.

ويهدف هذا الحدث السنوي إلى الجمع بين الأطراف المهتمة من المنطقة والخبراء العالميين في الميدان، لتبادل الخبرات وإطلاع الجمهور على التطورات الجديدة في صناعة النطاقات على الصعيدين العالمي والإقليمي.

ويتيح المنتدى للمشاركين فرصة التفاعل مع قيادة هيئة آيكان وخبراء الصناعة بشأن التطورات الأخيرة وأبرز الاتجاهات في صناعة النطاقات العالمية، ومناقشة مختلف الجوانب التجارية والتقنية والسياسية لصناعة النطاقات، إلى جانب التعرف على النهج الجديدة لإنشاء وتوسيع التواجد التجاري عبر الإنترنت.

وتضيف هذه النسخة لمنتدى الشرق الأوسط لنظام اسم النطاق إلى المنتديات السابقة التي عقدت في أنحاء المنطقة، وتحديداً في الإمارات العربية المتحدة عام 2014، والأردن 2015 وتونس 2016، وتهدف الهيئة من خلال عقد المنتدى في أجزاء مختلفة من الشرق الأوسط إلى توفير فرص متساوية لاطلاع المجتمعات المختلفة في المنطقة على صناعة النطاقات والمشاركة معهم بشأن أفضل السبل لتعزيز الوجود الرقمي في الشرق الأوسط.

جدير بالذكر أن هيئة آيكان قد تأسست عام 1998 باعتبارها مؤسسة غير هادفة للربح ذات منفعة عامة ولديها مجتمع من المشاركين من كافة أنحاء العالم، وتهدف الهيئة إلى ضمان وجود شبكة إنترنت عالمية مستقرة وآمنة وموحدة، وتتولى بشكل رئيسي مسؤولية توزيع مجالات العناوين في بروتوكول الإنترنت، وتخصيص معرَفات البروتوكول، وإدارة نظام سجلات النطاقات العامة عالية ال مستوىgTLD، وسجلات النطاقات عالية المستوى لرمز الدولة (ccTLD).