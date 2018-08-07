تنظيم الاتصالات يساهم بـ 600 مليون جنيه فى رأسمال واحات السيليكون‎

المال – خاص:وافق مجلس الوزراء، على طلب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الترخيص للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للمساهمة في رأس مال شركة "واحات السليكون للمناطق التكنولوجية" بمبلغ 600 مليون جنيه، بما يساهم في تعظيم عوائد الجهاز والاستفادة منها في تحقيق أهدافه في تطوير ونشر خدمات الاتصا

المال – خاص:

وافق مجلس الوزراء، على طلب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الترخيص للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للمساهمة في رأس مال شركة “واحات السليكون للمناطق التكنولوجية” بمبلغ 600 مليون جنيه، بما يساهم في تعظيم عوائد الجهاز والاستفادة منها في تحقيق أهدافه في تطوير ونشر خدمات الاتصالات على نحو يواكب أحدث التكنولوجيات، ويلبي احتياجات المستخدمين ويشجع الاستثمار الوطني والدولي في هذا القطاع الهام.

وتختص الشركة بتخصيص وتصميم وتنفيذ وإنشاء مناطق تكنولوجية متخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك إدارة وتشغيل وصيانة وتنمية تلك المناطق، وتقديم الخدمات اللوجستية لها، وجذب استثمارات محلية وإقليمية ودولية بغرض تنميتها.