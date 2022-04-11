كشف جهاز تنظيم الاتصالات عن رد 10 ملايين جنيه لمستخدمي خدمات الاتصالات بعد ثبوت أحقية شكواهم منذ رمضان 2021 وحتي الآن، وذلك عن الشكاوى التي تلقاها الجهاز من خلال طرق التواصل المختلفة (مركز الاتصال 155– أرقام الواتساب – تطبيق My NTRA – منصة تلقي الشكاوى على الإنترنت – الإيميل)، وتعد أهم شكاوى رد المبالغ المالية هي الشكاوى الخاصة بالفواتير وإشراك المستخدمين بالخدمات الترفيهية دون علمهم، والشكاوى الخاصة بالمحافظ الإلكترونية.

على صعيد آخر، قال الجهاز فى بيان صحفي اليوم أنه تم تنفيذ 766 ألف عملية تنقل بين مقدمي خدمات الإنترنت الثابت.

كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد قام بتحديث آليات التنقل بين مقدمي خدمات الإنترنت الثابت لتصبح خلال 3 أيام بدون تحمل المستخدم أية تكاليف إضافية لعملية التنقل، حيث ألزم الجهاز الشركات مقدمي خدمات الإنترنت الثابت بتنفيذ عمليات التنقل بما تشتمل عليه من إلغاء الخدمة لدى مقدم الخدمة الحالي وإعادة تشغيلها لدى مقدم آخر بحيث لا تتعدى 72 ساعة.

بينما بلغ عدد الأرقام التي تم نقلها بين مشغلي خدمات المحمول بالسوق المصرية إلى 1.3 مليون رقم، حيث قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتطوير خدمة نقل الأرقام وهي خدمة انتقال المستخدمين بين شبكات المحمول مع الاحتفاظ بالرقم؛ وذلك بعد إضافة مجموعة جديدة من القواعد المنظمة وفقًا للمعايير العالمية بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين وخفض المدة الزمنية لنقل الخطوط بين الشبكات بحد أقصى 24 ساعة.