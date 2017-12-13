تنظيم الاتصالات يدعم المشروعات البحثية فى 11 جامعة‎

المال – خاص وقع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، 11 مذكرة تعاون مع جامعات: القاهرة وعين شمس والإسكندرية والفيوم وحلوان وبورسعيد وأسيوط، بالإضافة إلى الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، ومعهد بحوث الالكترونيات لدعم المشروعات البحثية الخاصة بالجامعات. وأكد ياسر القاضى وزير الاتصالات

المال – خاص

وقع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، 11 مذكرة تعاون مع جامعات: القاهرة وعين شمس والإسكندرية والفيوم وحلوان وبورسعيد وأسيوط، بالإضافة إلى الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، ومعهد بحوث الالكترونيات لدعم المشروعات البحثية الخاصة بالجامعات.

وأكد ياسر القاضى وزير الاتصالات حرص الدولة على دعم ومساندة البحث العلمي، خاصة تلك الأبحاث التي تعمل على تطوير مجالات صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، وتحقق الربط المطلوب بين متطلبات واحتياجات السوق وتوفير الحلول التكنولوجية اللازمة التي تصب في صالح الصناعة والمجتمع وإطلاق حزمة من البرامج تعني برعاية أنشطة البحوث الوطنية في مجال الاتصالات، وتأسيس مراكز بحثية متخصصة في مجال الاتصالات وتنمية الموارد التي تخدم قطاع الاتصالات بشكل عام، وتوفير التطبيقات الحديثة على النحو الذي يواكب التطورات العالمية.