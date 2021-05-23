اتصالات وتكنولوجيا

«تنظيم الاتصالات» يخاطب شركات المحمول لتحفيز العاملين على تلقي لقاح كورونا

وبالأخص موظفي الفروع ومراكز الخدمة
محمود جمال 12:03 م, الأحد, 23 مايو 21 12:03 م, الأحد, 23 مايو 21

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خاطب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات المحمول العاملة بالسوق المصرية، بضرورة تحفيز العاملين بها على تلقي اللقاح الخاص بفيروس كورونا بصفة عامة وعلى الأخص موظفي الفروع ومراكز الخدمة المتعاملين مباشرة مع المستخدمين.

 كما وجه الجهاز شركات المحمول باتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المعتمدة من قبل وزارة الصحة والسكان المصرية وذلك خلال تقديم كافة الخدمات للمستخدمين بفروعها ومراكز الخدمة التابعة لها.

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ويأتي هذا في إطار حرص الجهاز على دعم خطة الدولة للحد من التداعيات المحتملة لفيروس كورونا المستجد، والحرص على سلامة مستخدمي خدمات الاتصالات المتعاملين مع فروع ومراكز الخدمة الخاصة بالشركات.

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بقلم محمود جمال

صحفي متخصص في تغطية أخبار وزارة الاتصالات وهيئاتها وشركات التكنولوجيا المصرية والعالمية تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2010

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