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«تنظيم الاتصالات» يحدد مواعيد عمل  فروع شركات المحمول في رمضان

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وفقا لبيان اصدره الجهاز اليوم

«تنظيم الاتصالات» يحدد مواعيد عمل  فروع شركات المحمول في رمضان
طارق رمضان

طارق رمضان

3:28 م, الأثنين, 20 مارس 23

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مشغلي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور طوال فترة شهر رمضان المبارك لتكون كالتالي:

قبل الإفطار:

  • طوال أيام الأسبوع: من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الرابعة عصرًا.
  • يوم الجمعة: من الساعة الواحدة والنصف ظهرًا وحتى الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

بعد الإفطار:

  • طوال أيام الأسبوع: من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة الحادية عشر مساءً.
  • يومي الخميس والجمعة: من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة الحادية عشر والنصف مساءً.

وتلتزم منافذ بيع مشغلي خدمات الاتصالات المتواجدة بالمراكز التجارية بالمواعيد المقررة بتلك المراكز.

طارق رمضان

طارق رمضان

3:28 م, الأثنين, 20 مارس 23