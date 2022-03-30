تنظيم الاتصالات يحدد أوقات عمل منافذ شركات المحمول في رمضان

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مشغلي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور طوال فترة شهر رمضان المبارك لتكون كالتالي:

قبل الإفطار: طوال أيام الأسبوع من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، ويوم الجمعة من الساعة الواحدة والنصف ظهرًا وحتى الرابعة والنصف عصرًا.

بعد الإفطار: طوال أيام الأسبوع من الساعة الثامنة والنصف مساءً حتى الحادية عشر والنصف مساءً.

يومي الخميس والجمعة من الساعة الثامنة والنصف مساءً حتى الثانية عشر صباحًا.

وتلتزم منافذ بيع مشغلي خدمات الاتصالات المتواجدة بالمراكز التجارية بالمواعيد المقررة بتلك المراكز.