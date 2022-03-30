اتصالات وتكنولوجيا

تنظيم الاتصالات يحدد أوقات عمل منافذ شركات المحمول في رمضان

المشغلون ملتزمون بمواعيد المراكز التجارية
عمر ياسر 11:51 ص, الأربعاء, 30 مارس 22 11:51 ص, الأربعاء, 30 مارس 22

شارك الخبر مع أصدقائك

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مشغلي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور طوال فترة شهر رمضان المبارك لتكون كالتالي:

قبل الإفطار: طوال أيام الأسبوع من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، ويوم الجمعة من الساعة الواحدة والنصف ظهرًا وحتى الرابعة والنصف عصرًا.

بعد الإفطار: طوال أيام الأسبوع من الساعة الثامنة والنصف مساءً حتى الحادية عشر والنصف مساءً.

يومي الخميس والجمعة من الساعة الثامنة والنصف مساءً حتى الثانية عشر صباحًا.

اقرأ أيضا  بعد مد مواعيد غلق المحال خلال رمضان.. لجنة المطاعم بالإسكندرية تتوقع زيادة حركة التشغيل

وتلتزم منافذ بيع مشغلي خدمات الاتصالات المتواجدة بالمراكز التجارية بالمواعيد المقررة بتلك المراكز.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم عمر ياسر

ملف الكاتب عمر ياسر

اقرأ أيضاً

«طلبات» تتعاون مع مؤسسة إبراهيم بدران الخيرية لتسهيل التبرعات الطبية

طارق رمضان 11:27 ص, الأربعاء, 30 مارس 22

«المال» تنفرد بأسعار إعلانات رمضان 2022 على شاشات التلفزيون

عمر ياسر 8:49 ص, الأربعاء, 30 مارس 22

«الاختيار 3» الأعلى سعرا فى «السبوت الإعلانى».. و«رامز» و«أديب» يتقاسمان صدارة برامج رمضان

عمر ياسر 6:32 ص, الأربعاء, 30 مارس 22

مطورون روس ينشئون متجر بديل لجوجل بلاي

أيمن عزام 11:42 م, الثلاثاء, 29 مارس 22

ممارسات تعسفية تجاه المطورين تكلف جوجل غرامة 2 مليون يورو في فرنسا

أيمن عزام 10:32 م, الثلاثاء, 29 مارس 22

«ضامن» تطلق أول منصة تمويل مفتوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

عمر ياسر 4:14 م, الثلاثاء, 29 مارس 22