«تنظيم الاتصالات» يجتمع غدا مع مستخلصي الجمارك للتعريف بإجراءات استيراد الأجهزة والإفراج عنها

أكدت الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية للمتابعة وإدارة مشروعات تطوير الجمارك، على عقد اجتماع غدا لمستخلصي الجمارك، بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للتعريف بإجراءات المتابعة لدى الجهاز بشأن استيراد أجهزة الاتصالات واعتمادها والإفراج الجمركي عنها.



ومن المقرر أن يتم عقد الاجتماع بمقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ” التابع لوزارة الاتصالات .



يأتي ذلك على خلفية صدور العديد من منشورات مصلحة الجمارك، والتي تقضي بضرورة موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قبل الإفراج عن بعض السلع والمعدات المستوردة من الخارج عبر المنافذ الجمركية المختلفة.



وكانت قد أصدرت مصلحة الجمارك مؤخرا منشور استيراد رقابى، والذي يقضي بتطبيق كتاب المهندس الرئيس التنفيذي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات رقم 622 ، والذي يتضمن كتاب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن أي جهاز/ معدة إلكترونية تصنف بأنها جهاز اتصالات لمجرد أنها تحقق اتصالات بين أفراد فقط أو بين آلات فقط أو بین أفراد وآلات سواء كان الاتصال ذاتيا أو بتدخل بشري وأيا كانت مسافة الاتصال صغيرة أو كبيرة.



كما يتم عرض الشحنات التي تحتوى على أجهزة ومعدات الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الأجهزة والمعدات الملحق بها أجهزة اتصالات على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات طبقا للقانون وتلبية لطلبات الأمن القومي المصري.



كما كانت قد قررت مصلحة الجمارك المصرية عرض 9 أنواع من الأجهزة المختلفة، والتي تمثل معظم المعدات السلكية واللاسلكية، على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وذلك كشرط للإفراج الجمركي عنها بالمنافذ الجمركي المختلفة.



وحدد منشور جمركي تلك الأجهزة، والتي تم الاتفاق عليها بناء على ما خلصت إليه اللجنة المُشكلة من المختصين من مصلحة الجمارك عبر إدارة السياسات والإجراءات الجمركية، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وتم النص عليها وفقا لكتاب الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والوارد لمصلحة الجمارك.



وحسب كتاب الرئيس التنفيذ للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمنشور الجمركي الجديد، فتشمل تلك الأجهزة جميع شبكات وأجهزة ووحدات الاتصالات السلكية (السنترالات – المودم – العدد الطرفية)، وكذا جميع شبكات وأجهزة ووحدات الاتصالات والتي تضم (شبكات وأجهزة المحمول – الأجهزة اللاسلكية – أجهزة الميكروويف – أجهزة الاتصال غير الأقمار الصناعية – أجهزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية – أجهزة الاتصال والاستغاثة الملاحية).



كما نص المنشور على عرض جميع شبكات وأجهزة ووحدات تكنولوجيا المعلومات السلكية، وجميع شبكات وأجهزة ووحدات تكنولوجيا المعلومات اللاسلكية والتي تعمل بتكنولوجيا ( BLUETOOTH – WI MAX – R FID – Zigbee – NFC – DECT ) ، بالإضافة إلى أجهزة تحديد المواقع والتزامن عبر الأقمار الصناعية ( GPS- NGSS ) ، وأجهزة الإنذار والمراقبة والكاميرات والتسجيل والتحكم المدمج بها وسيلة اتصال لاسلكي أو وسيلة اتصال عن طريق شبكات الاتصالات أو شبكات المعلومات.



ويشمل المنشور الذي تم تطبيقه بالمنافذ الجمركية مؤخرا، عرض جميع الهوائيات ما عدا الهوائيات المستخدمة في الاستقبال التلفزيوني والإذاعي، وأجهزة الـDVD، وكاسيت السيارة المدمج بها GPS أو وحدات اتصال بشبكة التليفون المحمول أو وحدات تعمل بنظام WI FI أو Bluetooth .



يذكر أنه عُقد خلال سبتمبر من العام الماضي اجتماع بحضور منى الجسمي من إدارة التعريفة الجمركية، وفؤاد السيد من إدارة التشريعات الرقابية بالإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية بمصلحة الجمارك، وتم مناقشة البنود الجمركية الواجب عرضها على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من قبل مصلحة الجمارك.

وتم الاتفاق على وجوب عرض كل أجهزة ومعدات الاتصالات السلكية أو اللاسلكية والأجهزة والمعدات التي تحتوي على أجهزة اتصالات سلكية أو لاسلكية على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لإبداء الرأي الفني في الإفراج عنها.