تنظيم الاتصالات يتلقى 53 ألف شكوى من عملاء المحمول ..تعرف على التفاصيل

تلقي جهاز تنظيم الاتصالات خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 53ألف شكوى من عملاء شركات الاتصالات الأربعة العاملة بالسوق المحلية ضد جودة الخدمة تم الاستجابة لنحو 97% منها.

وبحسب بيان صادر عن الجهاز اليوم الأحد ، بلغ عدد شكاوي خدمات المحمول 16.190 ألف شكوى موزعة بنسبة 39% تجاه شركة فودافون، و 38% لاورنج ، و 18%لاتصالات ، و 4% المصرية للاتصالات .

وبلغت نسبة الاستجابة لكل من اتصالات وفودافون 100% و 96%للمصرية للاتصالات و 93% لأورنج ووصل متوسط وقت حل الشكوى 3 أيام .

في سياق متصل ، استقبل الجهاز نحو 23.336 شكوي من خدمات الإنترنت الثابت منها 53% تتعلق بالمصري للاتصالات و 20% لفودافون و 16% لاورنج و 10% لاتصالات بنسبة استجابة لجميع المشغلين وصلت إلي 100% باستثناء أورنج 98%.

ووصل متوسط وقت حل الشكوى من 8.4 أيام.

كما تلقي أيضا المرفق نحو 10.693 شكوي ضد خدمات الهاتف الارضي المصرية للاتصالات تم حل 97.25% منها في متوسط وقت وصل إلى 7.93 يوم .

وتمثلت أبرز شكاوي عملاء المحمول في صعوبة نقل الرقم بين المشغلين بنسبة بلغت 43% ، تلتها 18% للاستهلاك و 13% جودة الخدمة و 3% ملكية الخط و 6% اشتراك في خدمة دون رغبة و 8% لإيقاف الخط لعدم وجود بيانات و 3% لعدم وضوح العروض التسويقية و 4% محفظة المحمول و 2% أخرى.

بينما جاءت أبرز شكاوي عملاء الانترنت الثابت في جودة الخدمة بنسبة 31% و 20%لصعوبة الاشتراك في خدمة الانترنت و22% لانقطاع الخدمة و 10% لصعوبة نقل الخدمة بين المشغلين و 4% لعدم وضوح العروض التسويقية و7% استهلاك و 2 أخرى.