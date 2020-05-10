اتصالات وتكنولوجيا

تنظيم الاتصالات يتلقى 53 ألف شكوى من عملاء المحمول ..تعرف على التفاصيل

فودافون الاعلي بنسبة 39%
محمود جمال 9:09 م, الأحد, 10 مايو 20 9:09 م, الأحد, 10 مايو 20

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تلقي جهاز تنظيم الاتصالات خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 53ألف شكوى من عملاء شركات الاتصالات الأربعة العاملة بالسوق المحلية ضد جودة الخدمة تم الاستجابة لنحو 97% منها.

وبحسب بيان صادر عن الجهاز اليوم الأحد ، بلغ عدد شكاوي خدمات المحمول 16.190 ألف شكوى موزعة بنسبة 39% تجاه شركة فودافون، و 38% لاورنج ، و 18%لاتصالات ، و 4% المصرية للاتصالات .

وبلغت نسبة الاستجابة لكل من اتصالات وفودافون 100% و 96%للمصرية للاتصالات و 93% لأورنج ووصل متوسط وقت حل الشكوى 3 أيام .

في سياق متصل ، استقبل الجهاز نحو 23.336 شكوي من خدمات الإنترنت الثابت منها 53% تتعلق بالمصري للاتصالات و 20% لفودافون و 16% لاورنج و 10% لاتصالات بنسبة استجابة لجميع المشغلين وصلت إلي 100% باستثناء أورنج 98%.

ووصل متوسط وقت حل الشكوى من 8.4 أيام.

كما تلقي أيضا المرفق نحو 10.693 شكوي ضد خدمات الهاتف الارضي المصرية للاتصالات تم حل 97.25% منها في متوسط وقت وصل إلى 7.93 يوم . 

وتمثلت أبرز شكاوي عملاء المحمول في صعوبة نقل الرقم بين المشغلين بنسبة بلغت 43% ، تلتها 18% للاستهلاك و 13% جودة الخدمة و 3% ملكية الخط و 6% اشتراك في خدمة دون رغبة و 8% لإيقاف الخط لعدم وجود بيانات و 3% لعدم وضوح العروض التسويقية و 4% محفظة المحمول و 2% أخرى.

بينما جاءت أبرز شكاوي عملاء الانترنت الثابت في جودة الخدمة بنسبة 31% و 20%لصعوبة الاشتراك في خدمة الانترنت و22% لانقطاع الخدمة و 10% لصعوبة نقل الخدمة بين المشغلين و 4% لعدم وضوح العروض التسويقية و7% استهلاك و 2 أخرى.

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بقلم محمود جمال

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