«تنظيم الاتصالات» يتلقى 143235 شكوى ضد شركات المحمول خلال 6 أشهر

كشف التقرير نصف السنوي الأول لمنظومة متابعة شكاوي مستخدمي خدمات الاتصالات، عن تلقي جهاز تنظيم الاتصالات 143235 شكوى من شركات المحمول العاملة بالسوق المحلية ، خلال النصف الأول من 2022، وبلغت نسبة استجابة المشغلين للشكاوى في النصف الأول من العام 89٪، كما بلغ متوسط زمن الاستجابة للشكوى 1.7 يوم.

تتوزع الشكاوي المقدمة على 64126 شكوى من خدمات الهاتف المحمول بنسبة 45%، 42486 شكوى من خدمات الإنترنت الثابت بنسبة 30%، 34686 شكوى من خدمات الهاتف الثابت بنسبة 24%، 1937 شكوى لأجهزة المحمول بنسبة 1%.

تم تلقي 85% من الشكاوى من خلال مركز الاتصال (١٥٥)، و12% من خلال تطبيق MyNTRA، و2% من خلال موقع الجهاز، و1% من خلال واتساب.

تلقي 44% من الشكاوى من القاهرة الكبرى، و27% من الدلتا، و17% من الصعيد، و9% من الإسكندرية، و3% من القناة.