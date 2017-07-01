تنظيم الاتصالات يبحث طرق تحصيل المضافة من عملاء الكروت

محمود جمال

يبحث الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات غدا الأحد، طرق تحصيل نسبة الزيادة فى ضريبة القيمة المضافة على كروت شحن المحمول والبالغة 1%، لترتفع من 13 % إلى 14 %

وقال مصدر مسئول باحدى شركات المحمول، إنه من ضمن السيناريوهات المطروحة التى ستتم مناقشتها خصم الزيادة من رصيد الكارت أو تقليل عدد الدقائق المجانية الممنوحة للعميل.

وأوضح المصدر لـ ” المال ” أنه من غير المنطقى ضريبيا ومحاسبيا أن تتحمل الشركات نسبة الزيادة الجديدة بدلا من العملاء.

ولفت إلى انه ابتداء من اليوم السبت سيتم تطبيق ضريبة على الفواتير الشهرية لتصل إلى٢٢٪ على قيمة الفاتورة منها ١٤٪ ضريبة القيمة المضاقة و٨٪ ضريبة الجدول”.

وعلمت ” المال ” أن ” فودافون ” و” اتصالات ” و” أورنج ” اتفقت مع جهاز تنظيم الاتصالات ومصلحة الضرائب خلال العام الماضى على عدم تحميل عملاء كروت الشحن نسبة الزيادة الـ 1% ولكن سيتم خصمها من رصيد الدقائق المجانية.

وكان مصدر آخر بشركة فودافون مصر قد أكد فى تصريحات سابقة لـ ” المال ” أن الزيادة فى ضريبة القيمة المضافة ستتحملها الشركات عن عملاء الكروت ولن تتم زيادة اسعارها أو خصم رصيد من دقائق المكالمات الممنوحة للعميل.

وبحسب مؤشرات وزارة الاتصالات، فإن عدد مشتركى المحمول فى مصر خلال مارس الماضى وصل إلى 99.9 مليون منهم 33.9 مليون لأورنج، و 41.8 مليون لفودافون، و 24.1 مليون لاتصالات.