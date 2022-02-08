اتصالات وتكنولوجيا

«تنظيم الاتصالات» : نستهدف الحفاظ على معدلات النمو في مجال إنشاء وتشغيل محطات المحمول الجديدة

الرئيس التنفيذي للجهاز القومي : دعم توجهات الدولة نحو تحقيق التحول الرقمي وإتاحة النفاذ إلى الخدمات الرقمية للمواطنين
ياسمين فواز 8:17 م, الثلاثاء, 8 فبراير 22 8:17 م, الثلاثاء, 8 فبراير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

عقدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، اجتماعًا، اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة مدى مطابقة محطات المحمول للاشتراطات الصحية والبيئية والمعوقات التي تواجه شركات المحمول في إنشاء أبراج تقوية الشبكات، بحضور الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

ونوه المهندس حسام الجمل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي، بأهمية دعم توجهات الدولة نحو تحقيق التحول الرقمي وإتاحة النفاذ إلى الخدمات الرقمية للمواطنين.

وعرَض الجمل الأطر التنظيمية والاشتراطات الفنية التي تحكم إنشاء وتشغيل محطات المحمول مع مراعاة التوصيات الصادرة عن المنظمات العالمية في مجال محطات المحمول، ومنها منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للاتصالات والمفوضية الدولية للإشعاع غير المتأيّن، والتي تلتزم بها شركات المحمول وتضمن الحفاظ على المعايير الصحية والبيئية.

اقرأ أيضا  رياضة النواب توجه رسالة للمنتخب الوطني قبل مواجهة السنغال.. تعرف عليها

وأشاد الجمل بما تم من جهود من جانب كل الجهات المعنية بالدولة في مجال حوكمة منظومة محطات المحمول.

وأوضح دور الجهاز في الرقابة الدورية على محطات المحمول بعد إنشائها وبما يضمن إجراء التفتيش الدوري لكل محطات المحمول العاملة خلال فترة زمنية تتراوح بين 3 و4 سنوات،

ومن هذا المنطلق يقوم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من خلال الإدارات المعنية بإجراءات اعتماد النوع لأجهزة الاتصالات التي يتم استخدامها من خلال المواطنين لضمان التأكد من مطابقتها للمعايير الصحية والبيئية أيضًا.

اقرأ أيضا  رئيس جامعة قناة السويس يضع حجر أساس مجمع الاختبارات الإلكترونية الجديد

وقال الجمل إن الجهود المشتركة أسفرت عن تحقيق طفرة كبيرة بمجال إنشاء وتشغيل محطات المحمول الجديدة في عام 2021 حيث زادت أعداد المحطات بنسبة 93%، مقارنة بما تم تحقيقه في عام 2020،

وأن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يضع نصب عينه أن يكون مستوى جودة خدمات المحمول مطابقًا للمعايير العالمية وبما لا يتعارض مع المعايير الصحية والبيئية.

وأكد الجمل أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يستهدف الحفاظ على معدلات النمو في مجال إنشاء وتشغيل محطات المحمول الجديدة، وذلك بالتنسيق مع شركات المحمول والتعاون البنّاء مع جميع الجهات المعنية بالدولة.

اقرأ أيضا  رفض برلماني لتعديلات قانون التعليم لعدم مراعاته ظروف البلاد الصحية

ولفت الجمل إلى أن قيام شركات المحمول ببدء تفعيل الترددات الجديدة التي تم العمل بها مؤخرًا ساعد في تقليل الاختناقات بشبكات المحمول في المناطق ذات الكثافات السكانية العالية بنسب تتراوح بين 20 و30%، ومن المنتظر زيادة نسبة التحسن قريبًا مع تأكيد حدوث تحسن كبير في مجال خدمات نقل البيانات، ومن ثم التأثير الإيجابي على تحسن خدمات الصوت.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

ملف الكاتب ياسمين فواز

اقرأ أيضاً

انطلاق أولى لقاءات Jumia Talks لمناقشة المنظومة الضريبية للتجار والحوافز

طارق رمضان 5:56 م, الثلاثاء, 8 فبراير 22

«ميتا»: ليس لدينا خطط للانسحاب من أوروبا

طارق رمضان 5:04 م, الثلاثاء, 8 فبراير 22

تيك توك تؤسس أول مجلس استشاري لتنفيذ سياسات السلامة العامة

طارق رمضان 3:55 م, الثلاثاء, 8 فبراير 22

رئيس جامعة قناة السويس يضع حجر أساس مجمع الاختبارات الإلكترونية الجديد

نادية سلام 2:31 م, الثلاثاء, 8 فبراير 22

«ميتا» تعين فارس عقاد مديرًا إقليميًا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

عمر ياسر 12:28 م, الثلاثاء, 8 فبراير 22

«خالص» تحصل على موافقة الرقابة المالية للقيد فى سجلات شركات التحصيل الإلكتروني

عمر ياسر 11:59 ص, الثلاثاء, 8 فبراير 22