«تنظيم الاتصالات»: مدينتي والرحاب والعبور وبدر الأكثر تضررًا في خدمات المحمول خلال نوفمبر

تحسن مقبول في خدمة الداتا على جميع الشبكات

كشف تقرير جودة خدمات الاتصالات لشهر نوفمبر الماضي، الصادر اليوم، عن جهاز تنظيم الاتصالات، أن 29 مدينة من أصل 80 مدينة تمّ قياسها لا تزال تعاني مشكلة جودة الخدمات الصوتية بالنسبة لفودافون مصر في مناطق مدينتي ومدينة نصر 1 و2 والرحاب والعباسية والركاب والعبور وبدر والتجمع وحلوان 2 بالقاهرة، إلى جانب الإسكندرية شرق 2.

وقال التقرير إن المناطق المتضررة من سوء جودة الخدمة بالنسبة لشركة اتصالات هي نفس العدد وتتركز في القاهرة والجيزة بمناطق العبور والرحاب ومدينتي وبدر والتجمع ومدينة نصر 2 والمرج والمنيا والعباسية وشبرا مصر وشبرا الخيمة، بجانب حلوان 1 و2 والمقدم وإمبابة، فضلًا عن مناطق شرق الإسكندرية ومرسى مطروح.

أما بالنسبة لشركة أورنج فقد وصل عدد المناطق المتضررة إلى 40 مدينة في القاهرة، وتحديدًا بمدينة نصر، إلى جانب شرق وغرب الإسكندرية.

وأوضح التقرير أن شبكة we المملوكة المصرية للاتصالات تضررت في 67 مدينة داخل القاهرة والجيزة، منها مدينتي وبدر والعبور والرحاب ومدينة نصر 1 و2 وعين شمس والمرج وحلوان والمنيل والمقطم والشيخ زايد و6 أكتوبر وفيصل والهرم وإمبابة والمهندسين، وشرق وغرب الإسكندرية، ومرسى مطروح.

يشار إلى أن تنظيم الاتصالات أجرى قياسات الجودة على نحو 23 ألف كيلومتر من الطرق والمناطق المأهولة بالسكان على مستوى الجمهورية مقسمة إلى 80 مدينة وحيًّا.

كما أظهر التقرير تحسنًا مقبولًا في خدمة نقل البيانات عبر المحمول على جميع الشبكات.