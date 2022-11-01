تنظيم الاتصالات: «فودافون» الأبطأ في متوسط سرعة تنزيل البيانات عبر المحمول.. و«اتصالات» الأسرع

كشف تقرير جودة خدمات الاتصالات في مصر الصادر عن جهاز تنظيم الاتصالات اليوم عن إجمالي أعداد المناطق (المدن والأحياء) التي تم رصد أنها تعاني تجاوزات مؤشرات جودة خدمات البيانات في الربع الثالث من عام 2022:

• فودافون: من أصل 81 منطقة (مدينة وحي) تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد إجمالي عدد 29 منطقة تعاني من سوء جودة خدمات البيانات، وعلى رأسها الدلتا والقاهرة والصعيد، وبمقارنة نتائج اختبارات القياس في شهري يوليو وسبتمبر 2022، تم رصد 29 منطقة متأثرة من سوء جودة خدمات نقل البيانات خلال شهر سبتمبر 2022 مقارنة بعدد 26 منطقة متأثرة في شهر يوليو 2022، وبلغ متوسط تنزيل البيانات خلال شهر سبتمبر 32 ميجابت/ثانية.

• أورنج: من أصل 81 منطقة (مدينة وحي) تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد إجمالي عدد 14 منطقة تعاني من سوء جودة خدمات البيانات، وعلى رأسها القناة والدلتا والاسكندرية، وبمقارنة نتائج اختبارات القياس في شهري يوليو وسبتمبر 2022، تم رصد 14 منطقة متأثرة من سوء جودة خدمات نقل البيانات خلال شهر سبتمبر 2022 مقارنة بعدد 16 منطقة متأثرة في شهر يوليو 2022، وبلغ متوسط تنزيل البيانات خلال شهر سبتمبر 34 ميجابت/ثانية.

• اتصالات: من أصل 81 منطقة (مدينة وحي) تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد إجمالي عدد 3 مناطق تعاني من سوء جودة خدمات البيانات، وعلى رأسها الدلتا والقناة، وبمقارنة نتائج اختبارات القياس في شهري يوليو وسبتمبر 2022، تم رصد 3 مناطق متأثرتين من سوء جودة خدمات نقل البيانات خلال شهر سبتمبر 2022 مقارنة بمنطقتين في شهر يوليو 2022، وبلغ متوسط تنزيل البيانات خلال شهر سبتمبر 40 ميجابت/ثانية.

• وي: من أصل 81 منطقة (مدينة وحي) تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد إجمالي عدد 14 منطقة تعاني من سوء جودة خدمات البيانات، وعلى رأسها الجيزة والصعيد والاسكندرية، وبمقارنة نتائج اختبارات القياس في شهري يوليو وسبتمبر 2022، لوحظ ثبات في عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة خدمات نقل البيانات لتصل إلى 14 منطقة خلال شهري سبتمبر ويوليو 2022، وبلغ متوسط تنزيل البيانات خلال شهر سبتمبر 35 ميجابت/ثانية.