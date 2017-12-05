تنظيم الاتصالات : طرح تراخيص الجيل الخامس 2020

أكد مصطفي عبد الواحد، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم الاتصالات، أن العام المقبل سيشهد تحسنا فى خدمات الاتصالات علي مستوي الجمهورية.

جاء ذلك علي هامش الجلسة الحوارية التي نظمتها شركه “هواوي” الصينية لحلول الاتصالات تحت عنوان : مجتمعات الإبداع علي هامش اليوم الثالث من معرض ومؤتمر” كايرو آي سي

2017″.

وقال “عبد الواحد” إن الجهاز سيقوم بأعمال متابعة دورية علي المشغلين بالسوق المحلية، للتأكد من تحسن مستوي جودة خدمات الاتصالات والإنترنت المقدمة للمواطنين.

وأضاف أن وزير الاتصالات أكد للرئيس السيسي خلال افتتاحه المعرض أن مصر ستطرح تراخيص الجيل الخامس للاتصالات في 2020 بحيث تكون مواكبة للأسواق المجاورة.

وتابع :” جار العمل علي قدم وساق لاستبدال البنية التحتية النحاسية للقطاع بكابلات الألياف الضوئية، كما يعكف الجهاز أيضا علي ضمان تغطية جميع المناطق المحرومة بخدمات الاتصالات” .