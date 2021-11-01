اتصالات وتكنولوجيا

تنظيم الاتصالات: ثبات نسبي فى متوسط سرعة تنزيل البيانات عبر المحمول خلال سبتمبر

فودافون الأعلي بـ 27 ميجابايت فى الثانية
محمود جمال 2:44 م, الأثنين, 1 نوفمبر 21 2:44 م, الأثنين, 1 نوفمبر 21

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كشف تقرير قياسات جودة خدمات الاتصالات، الصادر عن المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خلال الربع الثالث من العام الجاري عن ثبات نسبي فى متوسط سرعة تنزيل البيانات للشركات الأربعة (فودافون، اورانج، اتصالات، ووي) في شهر سبتمبر 2021 مقارنة بشهر يوليو 2021، حيث تبين ما يلي:

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  • ارتفع متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة فودافون في شهر سبتمبر ليصبح 27 ميجابايت في الثانية مقارنة بــ 26 ميجابايت في الثانية بشهر يوليو.
  • استقر متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة أورانج خلال الربع الثالث لعام 2021 عند سرعة 26 ميجابايت في الثانية.
  • استقر متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة اتصالات خلال الربع الثالث لعام 2021 عند سرعة 25 ميجابايت في الثانية.
  • ارتفع متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة وي في شهر سبتمبر ليصبح 27 ميجابايت في الثانية مقارنة بــ 26 ميجابايت في الثانية بشهر يوليو.
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يذكر أن أقل سرعات تنزيل بيانات تم تسجيلها وفقا لكل مشغل “مع ملاحظة أن الحد الأدنى المقبول هو 5 ميجابايت /ثانية” بلغت كالآتي:

  • فودافون: 4 ميجابايت/ثانية خلال شهري يوليو وأغسطس 2021، و5 ميجابايت/ثانية بشهر سبتمبر 2021.
  • اورانج: 6 ميجابايت/ثانية خلال شهر يوليو 2021، و5 ميجابايت/ثانية خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2021.
  • اتصالات: 6 ميجابايت/ثانية خلال الفترة الربع الثالث لعام 2021.
  • وي: 7 ميجابايت/ثانية خلال الفترة الربع الثالث لعام 2021.
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بقلم محمود جمال

صحفي متخصص في تغطية أخبار وزارة الاتصالات وهيئاتها وشركات التكنولوجيا المصرية والعالمية تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2010

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