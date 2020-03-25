اتصالات وتكنولوجيا

«تنظيم الاتصالات»: توحيد عمل منافذ شركات المحمول حتى الرابعة والنصف عصراً

بداية من اليوم بعد قرار مجلس الوزارء حظر التحرك علي الطرق
محمود جمال 11:16 ص, الأربعاء, 25 مارس 20 11:16 ص, الأربعاء, 25 مارس 20

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أصدر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات تعليماته نحو توحيد مواعيد عمل منافذ بيع الشركات الأربعة مقدمى خدمات الاتصالات بمصر للتعامل مع الجمهور فى جميع أنحاء الوطن خلال الفترة من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الرابعة والنصف عصرا.

وذلك فى إطار توجيهات الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نحو استمرارية العمل في تقديم خدمات الاتصالات للمواطنين مع الالتزام بتنفيذ خطة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان مجلس الوزراء قد أصدر عددا من القرارات في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا ، وشملت القرارات حظر انتقال المواطنين على جميع الطرق بكافة أنحاء الجمهورية من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحاً، وذلك بدءا من الأربعاء 25 مارس ولمدة أسبوعين.

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بقلم محمود جمال

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