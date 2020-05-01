«تنظيم الاتصالات»: تراجع جودة الخدمة في 39 منطقة خلال مارس بسبب الأحوال الجوية

كشف تقرير جودة خدمات الاتصالات لشهر مارس الصادر عن جهاز تنظيم الاتصالات عن تأثر الخدمة بالسلب في 58 منطقة، منها 39 بسبب سوء الأحوال الجوية التي شهدتها البلاد.

وأجرى الجهاز اختبارات قياس جودة خدمات المحمول لعدد 80 منطقة متنوعة بين مدينة وحي، باستخدام سيارات القياسات لمسافة بلغت 24 ألف كيلومتر.

وبلغ عدد المناطق التي تعاني سوء الخدمة على شبكة الرابعة للمحمول we المملوكة المصرية للاتصالات نحو 39 منطقة، مقابل 34 لفودافون و 25 لاتصالات و 20 لاورنج مصر.

وأعلن الجهاز منذ أيام أن شهري مارس وإبريل الماضيين شهد زيادة في معدلات إقبال المستخدمين على خدمات الاتصالات، تزامنًا مع التدابير الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للوقاية من فيروس كورونا وتطبيق حظر التجوال.

وتمثلت الزيادة في عدة مؤشرات منها زيادة في المكالمات الصوتية الدولية بنسبة 15٪؜، وارتفاع المكالمات الصوتية المحلية بنسبة 3٪.؜

كما تضاعفت أيضًا عدد ساعات وقت الذروة لاستخدام خدمات وتطبيقات الإنترنت، لتصل إلى ١٥ ساعة يوميًا من الساعة 12 ظهراً وحتى 3 صباحا خلال الأسبوع الثاني من أبريل، مقارنة بعدد 7 ساعات فقط خلال الأسبوع الثاني من شهر مارس.