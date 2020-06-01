اتصالات وتكنولوجيا

تنظيم الاتصالات: تراجع جودة الخدمة فى 57 منطقة خلال أبريل بسبب رمضان وحظر التجوال

و 15 أخرى تحسنت
محمود جمال 4:34 م, الأثنين, 1 يونيو 20 4:34 م, الأثنين, 1 يونيو 20

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كشف تقرير جودة خدمات الاتصالات الصادر اليوم عن جهاز تنظيم الاتصالات عن تحسن الخدمة خلال شهر أبريل الماضى فى 15 منطقة من أصل 58 كانت تعانى من سوء الخدمة خلال مارس موزعة بنسبة 32% لصالح المصرية للاتصالات we و 31% لفودافون و 26% اتصالات و 11 أورنج .

وقال الجهاز فى بيان له أن مجموع المناطق التي شهدت تأثر في جودة خدمات الاتصالات على مستوى الجمهورية وصل إلى 57 منطقة متأثرة بزيادة معدلات استخدام شبكات المحمول خلال شهر رمضان والإجراءات الاحترازية أثناء تطبيق فترات حظر التجوال لمنع انتشار وباء كورونا والتى أثرت علي سرعة الاستجابة الأعطال الفنية المفاجئة.

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بقلم محمود جمال

صحفي متخصص في تغطية أخبار وزارة الاتصالات وهيئاتها وشركات التكنولوجيا المصرية والعالمية تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2010

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