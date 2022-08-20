«تنظيم الاتصالات»: الفحص الفني داخل مراكز الوكلاء يتصدر شكاوى مالكي الهواتف بنسبة 48%

بلغ إجمالي عدد الشكاوى التي تم تصعيدها من قِبل مالكي أجهزة المحمول تجاه الوكلاء 1937 شكوى خلال النصف الأول لعام 2022، وبلغت نسبة حل الشكاوى 94%، وبلغ متوسط وقت حل الشكوى 4.7 يوم

وبحسب التقرير النصف سنوي الأول لمتابعة شكاوي خدمات الاتصالات الصادر اليوم السبت، عن جهاجهاز تنظيم الاتصالات، جاءت أهم شكاوى مالكي أجهزة المحمول 48% تظلم من نتيجة الفحص الفني من قبل الوكيل، 31% رفض الاستبدال، 13% مشكلة في عملية الصيانة، 8% تكرار العيب بعد إصلاح الجهاز، وجاء متوسط وقت حل الشكوى لكل وكيل كالآتي: صافي 3.6 يوم، I2 4.5 يوم، رؤية 4.6 يوم، راية للتوزيع 5 أيام، سكاي 5.5 يوم.