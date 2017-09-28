تنظيم الاتصالات: الزيادات الجديدة لا تطبق على عملاء فواتير المحمول‎

حسبما أدلى به إلى "المال"، المهندس مصطفي عبد الواحد القائم بأعمال رئيس جهاز تنظيم الاتصالاتمحمود جمال قال المهندس مصطفي عبد الواحد القائم بأعمال رئيس جهاز تنظيم الاتصالات، إنه لن يتم فرض رسوم أو ضريبة إضافية جديدة على عملاء فواتير المحمول. جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ" المال

حسبما أدلى به إلى “المال”، المهندس مصطفي عبد الواحد القائم بأعمال رئيس جهاز تنظيم الاتصالات



محمود جمال

قال المهندس مصطفي عبد الواحد القائم بأعمال رئيس جهاز تنظيم الاتصالات، إنه لن يتم فرض رسوم أو ضريبة إضافية جديدة على عملاء فواتير المحمول.

جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ” المال”، أدلى بها عبد الواحد، على هامش حفل إطلاق خدمات الجيل الرابع.

وأوضح أنه يتم تحصيل ٢٢٪ ضريبة شهرية من عملاء الفواتير.

وكشف أن الزيادات الجديدة في أسعار كروت الشحن، والبالغة نسبتها ٣٠٪ يتم خصمها من رصيد العملاء بعد الشحن وجاءت بناءً على الدراسات المقدمة من المشغلين لتحريك أسعارها بعد ارتفاع تكاليف التشغيل.

وأضاف أن كارت فئة ١٠ جنيهات سيباع بـ ١٠ جنيهات، بدلا من ١١ جنيها، ولكن العميل سيحصل علي رصيد ٧ جنيهات.

وفي وقت سابق اليوم، أكد مصدر رفيع المستوى بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، لـ”المال” أنه ستتم زيادة أسعار كروت الشحن المدفوع مقدمًا بداية من منتصف الليلة، لشركات الاتصالات “فودافون وأورانج واتصالات” بالإضافة إلى we الخاصة بالشركة المصرية للاتصالات.