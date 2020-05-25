تنظيم الاتصالات : ارتفاع 3456% في استخدام منصة زووم.. و24% لـ«تيك توك»

كشف جهاز تنظيم الاتصالات عن أكثر تطبيقات المحمول استخداما من قبل المصريين خلال شهر رمضان الماضي.
وارتفعت نسبة استخدام تطبيق الاجتماعات اونلاين “زووم” بنسبة بلغت 3456٪ مقابل 1100% لتطبيق تليجرام منصة تبادل الرسائل والصور والفيديوهات والوثائق.
وبحسب جهاز تنظيم الاتصالات كما زادت أيضا نسبة استخدام تطبيق شاهد لخدمات الفيديو ومشاهدة الأفلام والمسلسلات بنسبة 157% مقابل 75% لتطبيقات الألعاب الإلكترونية.
وارتفعت نسبة استخدام تطبيق تيك توك لمقاطع الفيديو بنسبة 24% و115% لموقع يوتيوب.
وعلي صعيد تطبيقات مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي، ارتفعت نسبة استخدام سناب شات بنسبة 67% و27% لواتس آب و44% للفيس بوك و12% لإنستجرام.