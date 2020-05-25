اتصالات وتكنولوجيا

تنظيم الاتصالات : ارتفاع 3456% في استخدام منصة زووم.. و24% لـ«تيك توك»

هذه النسبة جاءت خلال شهر رمضان
محمود جمال 1:22 م, الأثنين, 25 مايو 20 1:22 م, الأثنين, 25 مايو 20

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كشف جهاز تنظيم الاتصالات عن أكثر تطبيقات المحمول استخداما من قبل المصريين خلال شهر رمضان الماضي.

وارتفعت نسبة استخدام تطبيق الاجتماعات اونلاين “زووم” بنسبة بلغت 3456٪؜ مقابل 1100% لتطبيق تليجرام منصة تبادل  الرسائل والصور والفيديوهات والوثائق.

وبحسب جهاز تنظيم الاتصالات كما زادت أيضا نسبة استخدام تطبيق شاهد لخدمات الفيديو ومشاهدة الأفلام والمسلسلات بنسبة 157% مقابل 75% لتطبيقات الألعاب الإلكترونية.

وارتفعت نسبة استخدام تطبيق تيك توك لمقاطع الفيديو بنسبة 24% و115% لموقع يوتيوب. 

 وعلي صعيد تطبيقات مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي، ارتفعت نسبة استخدام سناب شات بنسبة 67% و27% لواتس آب و44% للفيس بوك  و12% لإنستجرام.

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بقلم محمود جمال

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