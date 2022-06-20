«تنظيم الاتصالات» : اتخاذ حلول فنية لمواجهة النصب الإلكتروني.. وتراجع الظاهرة بنسبة 70%؜

كشف الدكتور حسام عبد المولى صقر، رئيس قطاع الأنظمة التكنولوجية بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن اتخاذ الجهاز حلول فنية لمواجهة النصب الإلكتروني، مضيفًا: بعض هذه الأرقام تأتي من أبلكيشن حتى لا يتم كشف الرقم. وتابع: “أحيانًا يتم الاتصال من خلال أرقام دولية”.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اليوم الاثنين؛ لمناقشة طلب إحاطة بشأن ظاهرة رسائل النصب علي المواطنين باسم البنوك المصرية.

ولفت رئيس قطاع الأنظمة التكنولوجية بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى أن الحل يتطلب أيضًا التوعية لمواجهة محاولات السرقة أو سحب الرصيد.

وأضاف: “نقوم بحلول فنية وتوقف هذا الموضوع بنسبة 70%؜ لأنه كلما اتخذت إجراء، يطور المحتالون أساليبهم”.

وتابع: “أحيانًا تأتى رسالة من طرف مجهول ولا يجب التعامل معها وننصح المواطنين بعدم التعامل مع ما يصدر من أي أرقام مجهولة المصدر”.

واستطرد: “ننتظر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية حيث تتضمن جزاءات رادعة، والجهاز قدم حلولًا فنية عند تسريب البيانات تم تطبيقها بالفعل”.

وأضاف: والتوعية لا يجب أن تتوقف أبدًا بالتعاون مع البنوك والقطاعات المختلفة”.

وحذّر أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات من رسالة تتضمن ” اختيار رقمك 3000 جنيه كاش عمالة غير المنتظمة “، وأضاف: هذا أمر خطير.

وقال النائب أحمد مهنا إن بعض الأرقام مكتوب عليها حساب تجاري ولا بد من التحقيق في هوية هذه الحسابات، وحذّر النواب من تسريبات البيانات الشخصية للمواطنين.

من جانبها قالت النائبة مارثا محروس، وكيل اللجنة، إنه لا بد من تخصيص خط ساخن لاستقبال شكاوى المواطنين وعرضها لإخضاعها للفحص الفنى أو حجب هذه الأرقام.